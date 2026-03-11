Bruselas.- Acaip-UGT reivindica en Bruselas la memoria de las víctimas del 11M y el papel clave de los trabajadores penitenciarios

Un acto en la Comisión Europea con motivo del Día Europeo en Recuerdo a las Víctimas del Terrorismo. - ACAIP-UGT

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de prisiones Acaip-UGT ha reivindicado este miércoles en Bruselas la memoria de las víctimas del atentando del 11 de marzo en Madrid y ha destacado el papel clave de los trabajadores penitenciarios en la prevención del extremismo violento.

El acto al que ha sido invitado Acaip-UGT ha sido celebrado en la Comisión Europea con motivo del Día Europeo en Recuerdo a las Víctimas del Terrorismo, establecido tras el atentado del 11M, el mayor ataque terrorista perpetrado en Europa del que se cumplen 22 años, y tiene como objetivo honrar la memoria de las víctimas, reforzar su apoyo y promover la unidad frente al terrorismo.

"La historia del terrorismo en España no puede olvidarse ni reinterpretarse", ha defendido el sindicato en un comunicado, en el que pide que "la memoria de las víctimas" no se convierta en "un instrumento político" ni se "diluya con el paso del tiempo".

Acaip-UGT ha indicado que "el compromiso con las víctimas exige preservar un relato claro y veraz de lo sucedido" y ha precisado que "debe quedar perfectamente claro quiénes fueron las víctimas y quiénes los verdugos".

LAS PRISIONES, UNA PIEZA CLAVE CONTRA EL TERRORISMO

La organización sindical también ha destacado que "las prisiones son una pieza fundamental en la lucha contra el terrorismo", al ser "espacios clave para detectar procesos de radicalización y evitar que se conviertan en focos de captación".

En este sentido, ha destacado la aportación a los foros internacionales impulsados por la Comisión Europea de los funcionarios de prisiones con experiencia en "la detección temprana de procesos de radicalización y en la prevención de la captación de terroristas o 'lobos solitarios', dentro de los centros penitenciario".

FUNCIONARIOS DE PRISIONES, OBJETIVO DIRECTO DE ETA

El sindicato ha recordado que los trabajadores de prisiones españoles "fueron objetivo directo de la banda terrorista ETA" y muchos de ellos "vivieron bajo amenazas constantes, atentados y persecución por el simple hecho de desempeñar su labor en las cárceles".

"El colectivo sufrió algunos de los episodios más duros de la violencia terrorista, incluido el secuestro más largo perpetrado por ETA, además de atentados mortales dirigidos contra funcionarios y sus familias", ha aseverado Acaip-UGT.