Bruselas.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana jueves, 17 de julio (y 2)

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas por Europa Press para el jueves 17 de julio

ECONOMÍA-LABORAL

-- 10.00 horas: En Online, el Consejo General de Economistas presenta el "Barómetro Económico", correspondiente al primer semestre de 2025. La rueda de prensa podrá seguirse 'online' a través de la plataforma 'Zoom'.

-- 10.00 horas: En Madrid, la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER) presentará los datos de la evolución del renting de automoción (parque, clientes, matriculaciones) relativos al primer semestre de 2025.

-- 10.00 horas: En Madrid, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne con el presidente de las Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca; y a las 12.00 horas, se reúne con directivos de Veolia. Sede del Ministerio (P.º de la Castellana, 160).

-- 10.00 horas: En Madrid, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, preside una reunión de seguimiento de los trabajos preparatorios de la constitución y gestión del parque estatal de vivienda asequible, en la sede de la Empresa Estatal del Suelo (SEPES) (Paseo de la Castellana, 91).

-- 11.00 horas: En Madrid, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, interviene en el acto de presentación de nuevas ayudas para el impulso de la IA en el ámbito empresarial, en el Espacio Ventas; a su llegada, atiende a los medios (C. Alcalá, 182). A las 16.30 horas, se reúne con el presidente de MasOrange, Laurent Martínez; y a las 17.30 horas, se reúne con el embajador de la República de Corea en España, Lim Soosuk. Sede del Ministerio (Cl. del Mármol, 2).

-- 12.00 horas: En Madrid, el presidente y el director general del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, respectivamente, presentarán el informe semestral de Coyuntura Económica del IEE. Sede del IEE (C/Diego de León, 50).

NOTA: la presentación también podrá seguirse en directo a través de la plataforma 'Zoom'.

-- 12.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, interviene en el Encuentro de cooperativas energéticas, en el Ateneo de Madrid (C. del Prado, 21).

-- 16.00 horas: En Copenhague, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, visita el nuevo Instituto Niels Bohr, centro de investigación en física teórica (Blegdamsvej 17). A las 17.00 horas, se reúne con representantes de la Confederación de la Industria Danesa. A las 18.00 horas, se reúne con una delegación del Parlamento Europeo. A las 18.30 horas, participa en la cena de gala biotecnológica 'Making the most of the biotech revolution'.

SOCIEDAD

-- 09.00 horas: En Madrid, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se reúne con la embajadora de la República Francesa en España, Kareen Rispal. A las 10.00 horas, se reúne con el ministro de Relaciones Institucionales, Educación y Universidades del Principado de Andorra, Ladislao Baró Solà. A las 11.30 horas, se reúne con la nueva secretaria general de Enseñanza de UGT, Beatriz García. A las 13.00 horas, se reúne con la nueva secretaria general de Educación de CCOO, Teresa Esperabé. Sede del Ministerio (C. Alcalá, 34).

-- 09.30 horas: En Madrid, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, preside la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la sede de los ministerios de Sanidad y de Derechos Sociales. A su llegada, y al término de la reunión, atiende a los medios (P.º del Prado, 18-20).

-- 10.00 horas: En Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside la reunión extraordinaria de la Comisión de seguimiento del III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio 2025-2028, que analizará los últimos hechos relacionados con las actuaciones de grupos violentos y xenófobos contra minorías étnicas, raciales o culturales; y a las 12.00 horas, se reúne con el ministro de Seguridad Pública y Preparación para Emergencias del Reino de Dinamarca, Torsten Schack Pedersen. Sede del Ministerio (Paseo de la Castellana, 5).

-- 10.20 horas: En Madrid, cerveceros de España, en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), presenta la XXV Edición de la Campaña de Responsabilidad Social "Cuando decimos cerveza SIN, todo va sobre ruedas", con el director de la DGT, Pere Navarro, entre otros. En la Dirección General de Tráfico (C/Josefa Valcárcel, 44) .

-- 11.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico visita las obras de rehabilitación energética de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED, en la Ciudad Universitaria de Madrid. La vicepresidenta atenderá a los medios de comunicación al finalizar la visita, acompañada por el Rector de la UNED, Ricardo Mairal. En la UNED (C/ Juan del Rosal, 16).

-- 12.00 horas: En Madrid, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 organiza el acto "Las trabajadoras de cuidados del Sistema de Dependencia", en el contexto de la reciente aprobación en Consejo de Ministros de la Reforma de las Leyes de Dependencia y Discapacidad. El acto contará con la intervención del ministro Pablo Bustinduy, la secretaria de Estado, Rosa Martínez y la directora general del Imserso, Mayte Sancho. En el Ministerio DDSS, Consumo y A2030 (Salón de Actos. Paseo del Prado, 18).

-- 12.00 horas: En Madrid, entrega de firmas para pedir protección para las personas que trabajan al aire libre ante las altas temperaturas. La barrendera impulsora de la iniciativa, Elvira Gómez, ofrece declaraciones a los medios a las puertas del Ministerio de Trabajo y Economía Social (Paseo de la Castellana, 63).

-- 19.30 horas: En Madrid, la presidenta del PSOE y presidenta de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso, Crsitina Narbona, interviene en la presentación del libro 'En manos de la desinformación', de Pepe Reig Cruañes, en la Sala Ramón y Cajal (Calle del Prado, 21).

-- 20.00 horas: En Madrid, organizaciones de la sociedad civil convocan una concentración por los incidentes en Torre Pacheco, en la plaza del Callao.

SALUD

-- 11.30 horas: En Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García, preside la reunión del Pleno de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud; y a las 15.30 horas, participa en la reunión de la Conferencia Sectorial del Plan Nacional sobre Drogas. Sede del Ministerio (P.º del Prado, 18).

CULTURA

-- 09.50 horas: En Madrid, entrevista con el cineasta Álvaro Fernández-Armero por su nueva película 'Los muértimer' en el Hotel Urso. (C/Mejía Lequerica, 8).

-- 22.00 horas: En Madrid, Gala de la II edición de los Premios Academia de la Moda Española en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa (Plaza de Colón) .