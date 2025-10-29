Bruselas.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana jueves, 30 de octubre (1)

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el jueves 30 de octubre en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad Política y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 08.30 horas: En Madrid, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reúne con la copresidenta de Greens Europa, Vula Tsetsi. A las 9.45 horas, se unen al encuentro el ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, y la co-coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández. Spaces Las Cortes (Cra. San Jerónimo, 15).

-- 08.35 horas: La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, es entrevistada en el programa 'Las Mañanas', de 'RNE'.

-- 10.30 horas: En Madrid, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, mantiene una reunión con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Garcia-Page. Ministerio (P.º de la Infanta Isabel, 1).

-- 10.30 horas: En París, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, interviene en el panel "Salvaguardar el Derecho internacional humanitario" del Foro de Paz.

-- 11.30 horas: En Madrid, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mantiene una reunión con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Ministerio (c/ Alcalá, 5).

-- 15.00 horas: En Madrid, la Reina Sofía firma en el libro de condolencias por el fallecimiento de la Reina Sirikit de Tailandia. Embajada de Tailandia (C/ Joaquín Costa, 29).

-- 19.00 horas: En Madrid, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, interviene en la inauguración de la nueva sede del Principado en Madrid. Asiste la ministra de Defensa, Margarita Robles (glorieta de Ruiz Giménez, esquina con calle Santa Cruz de Marcenado).

-- 19.00 horas: En Madrid, el expresidente del Gobierno José María Aznar presenta su libro 'Orden y libertad'. Asiste también el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Senado, Pedro Rollán, y el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, entre otros. Auditorio Rafael del Pino (C/ Rafael Calvo, 39A).

-- 19.30 horas: El secretario general del PP, Miguel Tellado, es entrevistado en el programa 'La linterna', de la 'Cadena Cope'.

-- 22.30 horas: La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, es entrevistada en el programa 'La noche en 24h', del 'Canal 24 Horas'.

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 12.00 horas: Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Comparecencia del ministro Luis Planas para informar de las propuestas de la Comisión Europea y su repercusión sobre el sector agrícola, ganadero y pesquero, entre otros asuntos. Sala Constitucional.

-- 16.00 horas: Comisión Mixta de Seguridad Nacional. Comparecencia del director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Sala Prim.

-- 18.00 horas: Acto con motivo del Día de recuerdo y homenaje a las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra y la Dictadura. Salón de Pasos Perdidos (Palacio).

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- 09.00 horas: Comisión de Investigación del 'caso Koldo'. Comparecencia del presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez. Sala Clara Campoamor.

TRIBUNALES

-- En Madrid, el Tribunal Constitucional de España acoge la VI Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, bajo el título 'Los derechos humanos de las generaciones futuras', a la que asisten más de 90 delegaciones de los principales tribunales y cortes constitucionales de todo el mundo. Asiste a la clausura (17.00 horas) el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Pabellón 12 de Ifema Madrid (Vía de Dublín).

-- 19.00 horas: En Madrid, los magistrados del Tribunal Supremo Manuel Marchena y Antonio del Moral participan en el coloquio '¿Está la Justicia amenazada? A propósito del libro de Manuel Marchena'. Aula Magna del Campus Almansa (c/ Beatriz de Bobadilla, 18).

AUTONOMÍAS

-- 11.30 horas: En Alicante, la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita el cuartel general del Mando de Operaciones Especiales en Alicante, donde mantiene un encuentro con familiares de fallecidos y heridos en acto de servicio. Acuartelamiento Alférez Rojas Navarrete (Camino Fondo Piqueres, 4); a las 12.00 horas, preside el acto de entrega de distinciones y de las medallas conmemorativas de la operación llevada a cabo con motivo de la dana. Cuartel del Mando de Operaciones Especiales .

-- 12.00 horas: En Sevilla, la ministra de Sanidad, Mónica García, atiende a los medios tras mantener una reunión con la asociación Amama. Sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía (Plaza de España, Torre Sur).

-- 12.00 horas: En Sevilla, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, y el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, intervienen en la presentación de la campaña del PP sobre la tasa de basura. Sede del PP de Sevilla (C/ Luis Montoto 83, 1ª planta).

-- 12.00 horas: En Pamplona, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, participa en el foro 'Navarra Economic Summit 2025', organizado por Elkargi y el 'Diario de Navarra'. A su llegada, atiende a medios (11.45). Hotel Tres Reyes (c/ Taconera, 1).

-- 13.15 horas: En Jaén, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, atiende a los medios en su visita Beas de Segura. Mercado de abastos (Av. Mercado); a las 15.45 horas, visita proyectos de agrovoltaica y almacenamiento energético en la localidad de Vilches (Plaza Mayor, 1); y a las 17.00 horas, presenta proyecto 'Reactivación infraestructura verde Andújar' (Plaza de España, 1) .

-- 17.00 horas: En Barcelona, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, interviene en la clausura del 'Congreso Internacional de Archivos ICA-Barcelona 2025'. Centro de Convenciones Internacional (Plaça de Willy Brandt) .

-- 17.40 horas: En Zaragoza, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ofrece declaraciones a los medios antes de participar en el acto de cierre del Programa Comunidad Global 2025. Facultad de Educación de Zaragoza (C. de Pedro Cerbuna, 12).

-- 18.45 horas: En Valladolid, los portavoces de Economía y Vivienda de Vox, José María Figaredo y Carlos Hernández, atienden a los medios antes de presentar el Programa Económico y de Vivienda del partido. Centro cívico Bailarín Vicente Escudero (Tr.ª Verbena, 1).