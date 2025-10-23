Bruselas.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana viernes, 24 de octubre (1)

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el viernes 24 de octubre en Europa Press agrupadas en las secciones de Actualidad Política y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 08.35 horas: El presidente de Asturias, Adrián Barbón, es entrevistado en 'Las mañanas' de 'RNE'; y a las 9.00 horas, en 'Más de Uno', de 'Onda Cero'.

-- 08.40 horas: El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, es entrevistado en el programa 'La hora de La 1', de 'TVE'.

-- 09.00 horas: En Madrid, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se reúne con el ministro de las Fuerzas Armadas de la República de Senegal, Birame Diop. Ministerio (Paseo de la Castellana, 109).

-- 10.30 horas: En Pinto (Madrid), el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, interviene en el acto de entrega de los setenta generadores eléctricos donados por España a Ucrania a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. (Avenida de los Reyes Católicos, 4).

-- 11.15 horas: En Madrid, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ofrece una rueda de prensa. Salón de Pasos Perdidos, Senado (c/ Bailén)

-- 11.30 horas: En Madrid, la secretaria política de Podemos, Irene Montero; la diputada Martina Velarde, y la periodista Cristina Fallarás registran una iniciativa en apoyo a la comunicadora y contra la violencia machista. A las 11.45 horas ofrecen declaraciones en las inmediaciones del Congreso (Carrera de San Jerónimo).

-- 12.00 horas: En Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se reúne con el ministro del Interior de Francia, Laurent Nunez. Ministerio (Calle de Amador de los Ríos, 7).

-- 16.00 horas: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa, por vía telemática, en la reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania.

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 10.00 horas: I Jornada de sensibilización sobre el eccema crónico de manos graves. Sala Clara Campoamor.

-- 11.00 horas: Visita al presidente y a los letrados de la Comisión de Justicia de la 47ª promoción de los letrados de la Administración de Justicia. Sala Constitucional.

-- 12.30 horas: Presentación de la VIII edición de los Premios de Diversidad e Inclusión. Sala Ernest Lluch.

AUTONOMÍAS

-- 09.00 horas: En Sevilla, el secretario general del PP , Miguel Tellado, presenta al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el desayuno de Nueva Economía Fórum. Hotel Alfonso XIII (San Fernando, 2).

-- 09.15 horas: En Valencia, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, presenta el Plan de Actuaciones Integradas para la recuperación y mejora de la resiliencia de L'Albufera. A su llegada (09.00 h.), atiende a los medios. Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana (Plaza Temple, 1).

-- 10.00 horas: En Burgos, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, visita la empresa Cropu. Tras la visita (11.00 horas), atiende a los medios (c/ Condado de Treviño, 55); a las 12.00 horas visita el Ayuntamiento de Lerma (c/ de la Audiencia, 6); a las 14.00 horas interviene en la jornada organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). Parador de Lerma (Palacio Ducal de Lerma, Pl. Mayor, 1).

-- 10.15 horas: En Zaragoza, la ministra de Sanidad, Mónica García, atiende a los medios antes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud; y a las 15.00 horas, rueda de prensa. Diputación General de Aragón, sala de la Corona del Edificio Pignatelli (Pº María Agustín, 36)

-- 10.45 horas: En Sevilla, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a medios antes de la visita la Agencia Espacial Española (AEE). A continuación, preside el acto homenaje al ingeniero Emilio Herrera. Agencia Espacial Española (AEE) (c/ José Galán Merino, 6).

-- 11.00 horas: En Santiago de Compostela, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, asisten al homenaje al sindicalista gallego Suso Díaz. Gran Hotel Los Abetos (Rúa de San Lázaro).

-- 11.00 horas: En Barcelona, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, participa en la colocación de la primera piedra de las obras de la Biblioteca Pública del Estado. Ofrece declaraciones a medios. (Avenida Marquès de l'Argentera).

-- 11.00 horas: En Bilbao, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, se reúne con miembros de la dirección de EH Bildu. Sede de EH Bildu (Torre Albia, 11° piso).

-- 11.00 horas: En Zamora, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, acude al acto de hermanamiento entre las localidades de Zamora y Beit Jala (Palestina). Atención a medios. Ayuntamiento de Zamora (plaza Mayor, 1)

-- 11.15 horas: En Vitoria, la vicesecretaria de regeneración institucional del PP, Cuca Gamarra, participa en un acto sobre seguridad junto al presidente del PP del País Vasco, Javier De Andrés. (Plaza de la Memoria de Vitoria-Gasteiz).

-- 11.20 horas: En Oviedo, los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía mantienen audiencias con los galardonados en los Premios Fin de Grado 2024 de la Universidad de Oviedo; a las 11.40 horas, con los galardonados con las Medallas de Asturias 2025 'Hijo Predilecto e Hijos Adoptivos'; y a las 12.30 horas, con los galardonados con los Premios Princesa de Asturias 2025. Hotel de la Reconquista (C/ de Gil de Jaz, 16).

-- 11.30 horas: En Murcia, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, y el consejero de Educación y Formación Profesional de la Región de Murcia, Víctor Marín, atienden a los medios tras su visita al Centro de Educación Especial Santísimo Cristo de la Misericordia. (C. Colegio de Procuradores de Murcia, 8, Los Dolores).

-- 12.00 horas: En Zaragoza, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, interviene en el 'I Congreso Nacional de la Red de Líderes, Mujeres Directivas en el Deporte'. Conservatorio Superior de Música de Aragón (Vía Hispanidad, 22).

-- 12.00 horas: En Granada, la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, atiende a los medios. Fuente de las Batallas (Calle Acera del Casino, 15); a las 19.00, participa en un acto de partido. Teatro Cervantes de Gójar (Calle Eras Altas, 6).

-- 12.10 horas: En Valencia, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, realiza una visita al Centro de Coordinación de Emergencias y mantiene una reunión con el Consejo de Trabajadoras Sociales en Emergencias, en Sedaví (Valencia). A su llegada, atiende a los medios de comunicación; a las 13.30 horas visita la protectora de animales de Alfafar (Valencia). .

-- 12.15 horas: En Málaga, el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, atiende a los medios. (Paseo del Parque, frente al Ayuntamiento de Málaga).

-- 13.30 horas: En Valencia, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, presenta en rueda de prensa, junto a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, el 'Visor DANA'. Delegación del Gobierno (Plaza Temple, 1).

-- 16.00 horas: En Valencia, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, asiste al acto inaugural del 'Clec Fashion Festival'. En L'Hemisfèric de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València (Av. del Professor López Piñero, 3).

-- 18.30 horas: En Oviedo, ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025. Teatro Campoamor (C/ Pelayo).

-- 19.00 horas: En Valladolid, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, asiste a la inauguración de la 70 Semana Internacional de Cine de Valladolid 'SEMINCI'. Atención a medios a 18.30. Teatro Calderón (Calle de las Angustias, 1).