Bruselas.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana viernes, 31 de octubre (1)

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el viernes 31 de octubre en Europa Press agrupadas en las secciones de Actualidad Política y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 08.45 horas: El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, es entrevistado en el programa 'La hora de La 1', de 'TVE'.

-- 08.45 horas: El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, es entrevistado en el programa 'Hoy por Hoy Canarias', de la 'Cadena SER Canarias'.

-- 09.10 horas: La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, es entrevistada en el programa 'Espejo Público', de 'Antena 3'; a las 11.30 horas es entrevistada en el programa 'En Boca de Todos' de 'Cuatro'; y a las 12.15 horas es entrevistada en el programa 'Al Rojo Vivo' de 'La Sexta'.

-- 09.30 horas: En Madrid, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, preside la reunión de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, en el Complejo de la Moncloa (Av. Puerta de Hierro, s/n). A las 13.30 horas, clausura las XLIII jornadas de la Abogacía General del Estado, en la Galería de las Colecciones Reales (C. de Bailén,).

-- 10.30 horas: En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, interviene en el I Congreso Futuro Iberoamericano, en Casa de América (Plaza Cibeles). A las 13.30 horas, clausura el acto de inauguración de la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena', en la sede del Instituto Cervantes (C. Alcalá, 49).

-- 10.30 horas: En Madrid, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se reúne con el presidente de Airbus España, Francisco Sánchez Segura; y a las 17.00 horas, con el Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, General del Aire Francisco Braco Carbó. Sede del Ministerio (P.º de la Castellana, 109).

-- 11.10 horas: El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, es entrevistado en el programa 'Más Espejo' de 'Antena 3'; a las 15.00 horas participa en el programa 'Por fin' de 'Onda Cero'.

-- 12.00 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en el acto con motivo del 'Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la Dictadura'. Auditorio Nacional de Música (C/ Príncipe de Vergara, 146)

NOTA: También tomará la palabra el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

-- 12.30 horas: El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, es entrevistado en el programa 'Mañaneros' de 'La 1'.

-- 13.15 horas: El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, es entrevistado en el programa 'Al Rojo Vivo' de 'La Sexta'.

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 12.30 horas: Encuentro sobre el impacto de la regulación europea en España y de la actividad legislativa española en la Unión Europea, a solicitud de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI). Sala Cánovas.

-- 16.30 horas: Jornadas Conmemoración del bicentenario del sistema Braille, a solicitud del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar. Sala Clara Campoamor.

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- 11.00 horas: El vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto, recibe a la presidenta del Tribunal Constitucional de la República de Kazajstán, Elmira Azimova que posteriormente se reunirá con miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores, Comisión de Justicia y Comisión Constitucional. Despachos de Honor y otras dependencias.

AUTONOMÍAS

-- 10.00 horas: En Cocentaina (Alicante), la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, atiende a los medios a su llegada a la inauguración de la 679ª edición de la Fira de Tots Sants (Plaça el pla).

-- 10.15 horas: En Vigo, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, visita el Ayuntamiento y mantiene un encuentro con su alcalde, Abel Caballero. Después, atiende a medios (Praza do Rei, 1).

-- 10.50 horas: En Mataró (Barcelona), la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, participa en un acto público con vecinos y simpatizantes del PP junto al secretario general del PP de Cataluña, Santi Rodríguez, y el presidente del PP de Mataró, Cristian Escribano. Previamente, pasean por el barrio de Cerdanyola y visitan algunos comercios. Centre Espai Gatassa (Carrer de Josep Monserrat i Cuadrada, 1) .

-- 11.00 horas: En Bilbao, la secretaria de Comercio y Consumo del PSOE, Nora Abete, comparece en la rueda de prensa de presentación del Proyecto de Reordenación de Líneas de Bilbobus. Sala de Prensa del Ayuntamiento (Ernesto Erkoreka Plaza, 12).

-- 11.00 horas: En Barcelona, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, atiende a los medios. Delegación del Gobierno (c/ Mallorca, 278).

-- 11.15 horas: En Palencia, el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ofrece una rueda de prensa junto a Juan Gascón, coordinador general de IU Castilla y León (IU CyL) y candidato a la Presidencia de la Junta, en la que presentan el Plan de Vivienda de IU para esta comunidad, además de tratar otros temas de actualidad. Sede de Izquierda Unida (Calle Mayor Antigua, 43). .

-- 11.30 horas: En Pamplona, la portavoz nacional de Vox de Políticas Sociales, Rocío de Meer, atiende a los medios de comunicación frente a la puerta del Parlamento de Navarra (Pº Sarasate).

-- 12.00 horas: En San Bartomé (Lanzarote), el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, visita las Bodegas El Grifo y clausura el acto conmemorativo del 250 aniversario de la Fundación Bodegas El Grifo (Carretera LZ-30, km 11).

-- 12.00 horas: En Algeciras (Cádiz), la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a los medios antes de presidir (a las 12.30 horas) el acto de firma de los convenios de ayuda a los municipios de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar. Sede de la Mancomunidad (Parque de las Acacias).

-- 13.30 horas: En Sevilla, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, interviene en la conferencia 'Una España que funcione'. Club Propeller (Carretera de la Esclusa).

-- 14.00 horas: En Barcelona, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, interviene en el coloquio Change2Grow. Hotel Seventy. (Carrer de Còrsega, 344).

-- 17.30 horas: En Zaragoza, la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, presenta su libro 'Algo habremos hecho'. La acompañan Cristina Fallarás y Paula Ortiz. Aula Magna del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza (Pl. de Basilio Paraíso, 4).