Bruselas.- Agenda Informativa de Europa Press para este miércoles 3 de diciembre (1)

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el miércoles 3 de diciembre en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad Política, Tribunales y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 08.25 horas: En Bruselas, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, atiende a los medios antes de participar (9.00 horas) en la reunión ministerial del Consejo del Atlántico Norte, en la sede de la OTAN (Avenue Leopold III).

-- 09.00 horas: La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, es entrevistada en 'Las Mañanas' de 'RNE'.

-- 09.00 horas: En Bruselas, la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, clausura la mesa 'Responsabilidades de la UE y acción política', en el marco de la jornada 'UE: acaba tu complicidad con el genocidio israelí contra el pueblo palestino'. Sala SPAAK 5E1 - Sede del Parlamento Europeo.

NOTA: Enlace: https://ep.interactio.eu/nfc1-hw7-ew4m-90j

-- 09.45 horas: El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, es entrevistado en 'La hora de La 1' de 'TVE'.

-- 10.00 horas: La co-coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, es entrevistada en 'Espejo Público' de 'Antena 3'.

-- 10.30 horas: En Madrid, la portavoz del GPP en el Congreso, Ester Muñoz, atiende a los medios (Entrada de la Sala Constitucional).

-- 11.45 horas: La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, es entrevistada en 'En Boca de todos' de 'Cuatro'.

-- 12.00 horas: En Madrid, el Rey Felipe VI interviene en la clausura de la 'Jornada sobre el papel de la corona en el proceso democratizador español (1975-1982)'. Le acompaña el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Universidad Rey Juan Carlos (Pº Artilleros s/n).

-- 13.00 horas: En Madrid, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se reúne con los participantes en la cuarta edición del 'Encuentro con Jóvenes: la Constitución Española de 1978'; y a las 16.30 horas, con el ministro de Justicia del Reino de Marruecos, Abdelatif Uahbi (Av. Puerta de Hierro, s/n).

-- 13.00 horas: En Madrid, la ministra de Defensa, Margarita Robles, preside la entrega de premios de la 12ª edición del Concurso literario escolar 'Carta a un Militar Español', en la sede del Ministerio (P.º de la Castellana, 109). A las 19.00 horas, inaugura la exposición temporal 'La Bandera que vino de la mar. Los colores que nos identifican', en el Museo Naval (Entrada temporal por, Paseo del Prado, 3, C. de Montalbán, 2).

-- 15.30 horas: En Italia, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, interviene en el panel '¿Cómo prospera la democracia?' en las jornadas de 'Le grand continent'. Grand Hotel Billia (Viale Piemonte, 72, Saint-Vincent, Aosta).

NOTA: Habrá emisión por streaming.

-- 18.00 horas: En Madrid, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, participa en el Seminario Informa del PP sobre los 'Retos de la España Constitucional'. Sede nacional del PP (C/ Génova, 13).

NOTA: El PP retransmitirá el seminario, en directo, a través de sus redes sociales.

-- 20.40 horas: En Madrid, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en el acto 'Perspectivas 2026. Una reflexión compartida sobre el año que viene', organizado por 'Theobjective'. Casa de América (Marqués del Duero, 2).

NOTA: El PP retrasmitirá la intervención EN DIRECTO en las redes sociales del partido. Posteriormente, facilitará un enlace de descarga.

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 10.30 horas: Jornada 'La salud como actividad esencial en el deporte', a solicitud del Grupo Parlamentario Popular. Sala Constitucional.

-- 16.00 horas: Acto de entrega de los Reconocimientos Pulso Vital 2025, a petición de la Organización de Asociaciones de Pacientes de la Fundación Española del Corazón y de la Asociación Corazón sin Fronteras. Sala Ernest Lluch.

-- 18.30 horas: Mesa de la Comisión de Igualdad. Sala Lázaro Dou.

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- 09.00 horas: Pleno, en el Hemiciclo. Al término (no antes de las 16.00 horas), Comisión de Hacienda, en la Sala Clara Campoamor. 30 minutos después de finalizar la sesión plenaria, reunión de Mesa y Portavoces - Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación (por videoconferencia).

TRIBUNALES

-- 10.00 horas: En Madrid, el instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, interroga como investigados a un ex directivo de Acciona y a dos subordinados suyos, por su vinculación con las obras públicas que la constructora logró en Unión Temporal de Empresas (UTE) con Servinabar, mercantil que se sitúa en el epicentro de la presunta trama de amaños en esas licitaciones a cambio de mordidas. Tribunal Supremo (C/ Marqués de la Ensenada).

AUTONOMÍAS

-- 09.00 horas: En Barcelona, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ofrece una rueda de prensa, en su sede (Passatge Bofill, 9) y en su canal de 'YouTube'.

-- 10.15 horas: En Almería, el subdelegado del Gobierno, José María Martín Fernández, presenta los reconocimientos por el XLVII aniversario de la Constitución Española. Subdelegación del Gobierno en Almería (C/ Arapiles, 19).

-- 11.00 horas: En Sevilla, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a los medios antes de visitar (11.20 horas) la Estación Biológica de Doñana (EBC-CSIC) (CSIC, Cartuja TA-10, Edificio I, Calle Américo Vespucio, s/n).

-- 11.30 horas: En Salamanca, la Reina Letizia interviene en la entrega de los premios nacionales de discapacidad Reina Letizia, en la reunión del consejo del Real patronato sobre discapacidad y en la celebración del día internacional de la discapacidad. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, también interviene. CRE Alzheimer del Imserso (C/ Cordel de Merinas de Chamberí, 117).

-- 12.30 horas: En Toledo, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en el XIII Congreso Nacional del Sindicato Unificado de Policía. También asiste la vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido, Cuca Gamarra. Hotel Beatriz Toledo Auditorium (C/ Concilios de Toledo, s/n).

NOTA: El PP retrasmitirá la intervención en directo, vía satélite, y en las redes sociales del partido. Posteriormente, facilitará un enlace de descarga.

-- 13.00 horas: En Badajoz, el presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios, en Jerez de los Caballeros (Plaza de España). A las 18.30 horas, clausura un acto público, en el Obelisco a la memoria del General Menacho (Avenida Santiago Ramón y Cajal).

-- 13.30 horas: En Caudete (Albacete), el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, inaugura el nuevo cuartel de la Guardia Civil. Estará acompañado por la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; la delegada de Gobierno, Milagros Tolón; la presidenta de SIEPSE, Sofía Hernanz; y el alcalde de Caudete, José Miguel Mollá. Cuartel de la Guardia Civil (Avenida de Villena, 1).

NOTA: Al término, el ministro atiende a los medios.

-- 18.00 horas: En Málaga, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, atiende a los medios antes de presidir el acto de entrega de declaraciones de Reconocimiento y Reparación a 23 periodistas que se significaron en la defensa de las libertades y por la Autonomía andaluza, en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Málaga (P.º de Sancha, 64).

-- 19.00 horas: En Almendralejo (Badajoz), la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, participa junto al secretario general del PSOE de Extremadura y candidato socialista a las elecciones extremeñas, Miguel Ángel Gallardo, en un acto público de campaña. Palacio del Vino y la Aceituna (C/ Juan Campomanes Puerto, 2).