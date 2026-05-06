Bruselas.- Agenda Informativa de Europa Press Sociedad para hoy

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

-- 09.00 horas: En Bruselas, el Parlamento Europeo vota el informe realizado por la delegación de europarlamentarios que visitó Almaraz en febrero pasado y que incluye las recomendaciones al Gobierno español sobre el futuro de la central nuclear. Online.

-- 09.00 horas: En Murcia, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, atiende a medios antes de realizar un vuelo parabólico, junto a estudiantes de Bachillerato y Grado Universitario y a los astronautas españoles de la Agencia Espacial Europea (ESA), Pablo Álvarez y Sara Garcia, en la Base Aérea de San Javier (C/ Coronel López Peña, s/n).

-- 10.00 horas: En Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presenta el II Plan de Igualdad de la Guardia Civil, acompañado por la directora general del Cuerpo, Mercedes González, entre otras autoridades. En la Dirección General de la Guardia Civil (C/ Guzmán el Bueno, 108).

-- 10.00 horas: En Madrid, Fundación ONCE, la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Crue-Universidades Españolas y Fundación Universia organizan una jornada para abordar la atención que se ofrece en la universidad a personas con discapacidad psicosocial. En el Centro Cultural La Corrala de la UAM (C/Carlos Arniches 3 y 5).

-- 10.00 horas: En Madrid, presentación de la Memoria 2025 de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), con el presidente de la AEPD, Lorenzo Cotino, y el adjunto, Francisco Pérez Bes, En la Agencia Española de Protección de Datos (C/ Jorge Juan, 6).

-- 10.00 horas: Jornada 'El Derecho Humano a la Alimentación en España a debate: Hacia una política alimentaria justa, sostenible y garantista del campo a la mesa'. En el Congreso.

-- 10.30 horas: En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, preside la Conferencia Sectorial de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, en la sede del Ministerio (Pl. Marqués de Salamanca, 8).

-- 11.00 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene un encuentro con representantes de Global Partnership for Education, en La Moncloa (Av. Puerta de Hierro s/n).

-- 11.00 horas: En Madrid, rueda de prensa de CGT por la jornada de huelga estatal del 7 de mayo en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) (C/ Sagunto 15, 1º --oficina--).

-- 11.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, inaugura el acto de presentación del informe 'Cien Medidas para un nuevo impulso de la Responsabilidad Social Empresarial', elaborado por expertos y expertas en RSE. En el Ministerio de Trabajo y Economía Social (salón de actos) y online.

-- 11.00 horas: Comisión General de las Comunidades Autónomas, con debate de mociones sobre CCAA y competencias estatales en materia de inmigración; modificación del Reglamento General de Costas; defensa del sistema universitario público; y sobre el proceso de regularización administrativa extraordinaria impulsado por el Gobierno. En el Senado.

-- 11.00 horas: En Madrid, Booking presenta los resultados de su Informe de Viajes Sostenibles 2026. En el Espacio Comet Meetings Retiro (Calle de Alfonso XII, 30).

-- 11.00 horas: En Madrid, celebración de la jornada 'Lecciones Aprendidas y Retos Futuros en Incendios Forestales' los días 6 de mayo (11:00 - 18:00 horas) y 7 de mayo (9:30 - 14:00 horas). En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural (Salón de Actos. Edificio A. C/ José Antonio Novais, 10).

-- 11.00 horas: En Madrid, Espacio Fundación Telefónica presenta la exposición 'Revolución cuántica', que invita a explorar los fundamentos y las implicaciones de la física cuántica. En el Espacio Fundación Telefónica (Planta 3. C/Fuencarral, 3).

-- 11.30 horas: En Alcalá de Henares (Madrid), el Rey Felipe VI entrega el Premio de Derechos Humanos Rey de España. En la Universidad de Alcalá. Capilla de San Ildefonso. Plaza de San Diego, s/n. .

-- 11.30 horas: En Madrid, rueda de prensa de CCOO por la jornada de huelga estatal del 7 de mayo en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años), tanto en los centros de carácter privado como público. C/Albasanz, 3 (2ª Planta) y online.

-- 11.45 horas: En Madrid, Cofidis y el Comité Paralímpico Español presentan la campaña 'Potencia tu Mundo con Grison y Cofidis', en la sala Samaranch del Consejo Superior de Deportes (C/ de Martín Fierro, 5).

-- 12.00 horas: En Madrid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, preside la Conferencia Sectorial de Igualdad. Sede del Ministerio (C/ Alcalá, 37).

-- 12.00 horas: En Madrid, la agenda oficial del Papa por su viaje apostólico a España se hace pública, con Luis Argüello, presidente de la CEE y arzobispo de Valladolid; José Cobo, arzobispo de Madrid; Juan José Omella, arzobispo de Barcelona; José Mazuelos, obispo de Canarias; y Eloy Santiago, obispo de Tenerife. En la sede de la Conferencia Episcopal Española (C/ Añastro, 1) y online.

-- 12.00 horas: En Santander (Cantabria), el rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Ángel Pelayo, presenta la programación de los Cursos de Verano 2026 de la UIMP. En el Hall Real del Palacio de la Magdalena de Santander y online.

-- 13.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, atiende a medios junto a la relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese antes de reunirse. También asisten las ministros Mónica García, Sira Rego y Pablo Bustinduy. Space Las Cortes (Cra de S. Jerónimo, 15).

-- 14.30 horas: En Nueva York (EEUU), la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, interviene en el panel 'Progresividad de Derechos en la Implementación del Pacto Mundial de Migración'; a las 16.00 horas, copreside la mesa redonda 'Gobernanza migratoria basada en la evidencia'; a las 18.15 horas, se reúne con el presidente del Migration Policy Institute, Andrew Selee; y a las 18.45 horas, con el director del Programa de Migración del Center for Global Development e investigador de la Brown University's Watson School of International and Public Affairs, Dany Bahar. A las 21.00 horas, interviene en el 'policy debate' del Foro.

-- 16.00 horas: Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación, con debate de moción sobre el relevo generacional y la participación de las mujeres en el campo español, entre otras. En el Senado.

-- 19.00 horas: En Valladolid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, interviene en el acto-homenaje dedicado a las mujeres imprescindibles de la lucha vecinal, organizado por la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, en el Centro Cívico Pilarica (C/ Puente de la Reina).