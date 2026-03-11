(AMP) Autónomos piden al Gobierno aplicar el IVA franquiciado tras decidir Bruselas llevar a España al TJUE

Archivo - El presidente de ATA, Lorenzo Amor, durante una rueda de prensa, en la sede de la CEOE, a 12 de enero de 2026, en Madrid (España). Durante su comparecencia ha presentado el Barómetro de ATA correspondiente al cierre de 2025. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones de autónomos ATA y UPTA han celebrado este miércoles que la Comisión Europea haya decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no trasponer la directiva europea que permitiría a los autónomos no pagar ni declarar el IVA si facturan menos de 85.000 euros anuales.

Esta normativa europea, que debería haberse aplicado desde el 1 de enero de 2025, introduce el llamado IVA franquiciado, que permite a los autónomos y pequeñas empresas con menor volumen de facturación acogerse a un sistema simplificado que reduce cargas administrativas y mejora su liquidez.

La implantación de este sistema fue negociada entre las organizaciones de autónomos y el Ministerio de Hacienda durante meses, pero el Gobierno no adoptó ninguna medida al respecto pese a las advertencias de Bruselas.

"A fecha de hoy, el Gobierno de España sigue sin adoptar ninguna medida legislativa para trasponer la directiva europea 2020/285. La normativa española carece de un régimen general de franquicia del IVA basado en un umbral de facturación. Los autónomos españoles son los únicos en la Unión Europea que no se pueden acoger al IVA franquiciado si facturan menos de 85.000 euros", ha denunciado el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

Según Amor, la falta de previsión legal de un umbral de exención y la inexistencia de procedimientos de control y registro adaptados a la hora de aplicar de repercutir y liquidar el IVA "son dos de los obstáculos principales que llevan a los autónomos a vivir con inseguridad legislativa".

AHORRARÍA HASTA 600 EUROS A LOS AUTÓNOMOS

El presidente de ATA ha subrayado que España está "discriminando" a sus autónomos frente al resto de países europeos, que sí han traspuesto esta directiva, y ha cifrado en hasta 600 euros el ahorro para los autónomos en costes y burocracia si pudieran aplicarse el IVA franquiciado.

ATA interpuso el pasado mes de diciembre una denuncia contra el Gobierno de España ante la Comisión Europea por la falta de trasposición y aplicación de esta directiva en lo que respecta al régimen especial de exención del IVA para autónomos y pequeñas empresas. Hoy, Bruselas ha anunciado que pedirá al TJUE una multa contra España en la demanda planteada por no haber adoptado a tiempo dicha directiva.

"El Gobierno es lento y perezoso es trasponer directivas que facilitan la labor a los autónomos y pequeños empresarios pero es ágil cuando son directivas que significan recaudar más", ha denunciado Amor, que espera que el TJUE se pronuncie cuanto antes.

UPTA: EL IVA DE FRANQUICIA "NO ES UN CAPRICHO, SINO UNA NECESIDAD"

Por su parte, UPTA ha señalado que, según estimaciones del sector, más de un millón de autónomos en España podrían beneficiarse de este régimen simplificado del IVA, "lo que supondría un importante alivio administrativo para los profesionales con menor volumen de facturación".

La organización que preside Eduardo Abad ha recordado en un comunicado que la implantación del IVA de franquicia forma parte de las reformas que el colectivo de autónomos lleva años reclamando para lograr un marco fiscal "más sencillo, estable y adaptado a la realidad del trabajo autónomo".

"El IVA de franquicia no es un capricho ni una medida menor. Es una necesidad para miles de autónomos que llevan años reclamando una fiscalidad más sencilla y adaptada a la realidad de los pequeños negocios, y el Ministerio de Hacienda se equivocó al no ponerlo en marcha cuando ya estaba acordado con las organizaciones representativas del colectivo. El Gobierno debe retomar este compromiso, cumplir con Europa y, sobre todo, cumplir con los autónomos", ha recalcado Abad.