(AMP) La huelga nacional en Bélgica obliga a cancelar todos los vuelos con salida de Bruselas y Charleroi

BRUSELAS 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bélgica vive este martes un día de huelga nacional contra los recortes anunciados por el Gobierno de coalición que ha obligado a los aeropuertos de Bruselas y Charleroi (al sur de la capital) a mantener en tierra todos los vuelos programados para este día, mientras que se mantienen las rutas de llegada con previsión de importantes retrasos o cancelaciones.

El aeropuerto internacional de Bruselas avisó ya hace dos semanas que esperaba un fuerte impacto de la huelga en sus actividades, porque se sumaría al paro gran parte del personal de la empresa que presta los servicios de seguridad en la infraestructura aeroportuaria.

En un comunicado, advierte también de que los vuelos de llegada podrán verse alterados y de que el seguimiento de la huelga en los transportes públicos complicará además los accesos. Asimismo, adelantaba ya que por la reprogamación de vuelos, el miércoles será un día de mayor actividad en el aeropuerto y pide a los pasajeros llegar con tiempo suficiente.

En el caso del aeropuerto de Charleroi, a unos 50 kilómetros al sur de la capital, todos los vuelos han sido cancelados. "Debido a la jornada nacional de movilización prevista para el martes 14 de octubre y a la falta de personal presente para garantizar las operaciones con total seguridad, el aeropuerto de Charleroi no podrá operar las salidas y llegadas programadas", ha explicado el aeropuerto en un comunicado.

La jornada de huelga ha estado marcada por una gran manifestación convocada por los principales sindicatos (FGTB, CSC y CGSLB) que ha cruzado Bruselas de norte a sur desde su salida en torno a las 10:45 horas de la Estación del Norte de la capital europea, pasando por el centro de la ciudad hasta culminar en la Estación del Sur.

El servicio de ferrocarril y líneas de transporte público en las principales ciudades del país se ha visto afectado también por graves perturbaciones en su servicio durante el martes, si bien la compañía ferroviaria pública (SNCB) ha reforzado el servicio a Bruselas en previsión de una mayor afluencia de manifestantes.

La manifestación en la capital belga ha reunido a cerca de 140.000 personas, según ha informado el sindicato FGTB, aunque las cifras que manejan las autoridades rebajan la cifra a unas 80.000.

Además, la protesta ha dejado cerca de una veintena de detenidos tras enfrentamientos con la policía, según señalan los medios belgas, mientras que entre los disturbios causados se han denunciado incendios, barricadas, daños en fachadas de edificios públicos como la Oficina de Inmigración y negocios del centro de la ciudad como el Hotel Hilton.