Bruselas.- (Ampliación) Agenda audiovisual de Europa Press para el 17 de noviembre

1.-09.30 horas: En Bruselas, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, atiende a los medios.

2.-10.20 horas: En Málaga, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, atiende a los medios antes de presentar, a las 10,30 horas, el Catálogo de Aceleradoras de Andalucía 2025 en un encuentro que se celebrará entre entidades del ecosistema emprendedor andaluz. En el Centro Google de Excelencia para la Ciberseguridad (Paseo de la Farola, 6).

3.-10.30 horas: Imágenes en Madrid de la manifestación de la víctimas de la DANA enfrente del Congreso de los Diputados, durante la comparecencia de Carlos Mazón en la comisión de investigación de la DANA.

4.-10.30 horas: En Madrid, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, y el concejal de Villa de Vallecas, Carlos González Pereira, visita la Escuela Municipal de Hostelería y Alimentación. C/ de la Virgen de las Viñas, 16.

5.-11.00 horas: En Madrid, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ofrece una rueda de prensa por el 'Black Friday', en el Ministerio (P.º del Prado 18-20).

6.-11.00 horas: En Madrid, IV edición del foro de reflexión 'Metafuturo', organizado por 'Atresmedia', en el Ateneo de Madrid (C/ Prado, 21). Intervenciones: a las 11.00 horas, la ministra de Defensa, Margarita Robles; a las 12.00 horas, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; a las 14.00 horas, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; a las 15.30 horas, la ministra de Sanidad, Mónica García; a las 17.00 horas, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría; y a las 17.15 horas, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

7.-11.00 horas: la alcaldesa de València, María José Catalá, preside la entrega de despachos de los nuevos agentes de la Policía Local de Valencia. Plaza del Ayuntamiento.

8.-11.00 horas: declaraciones del exdiputado de CiU en el Parlament e hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, Oriol Pujol Ferrusola sobre el estado de salud de su padre Jordi Pujol.

9.-11.00 horas: En Almería, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, inaugura las nuevas Consultas Externas del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería. En el edificio Consultas Externas (Hospital Universitario Torrecárdenas).

10.-11.25 horas: Hita, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura la vivienda de mayores municipal, ubicada en la calle Constitución, número 3 de esta localidad. Esta previsión es sólo para medios gráficos. Asiste el presidente de las Cortes, Pablo Bellido.

11.-12.00 horas: En Huesca, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, firman el protocolo de actuación para la renaturalización del río Isuela. Calle Balsas de Chirín, en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva 'José María Escriche'.

13.-12.00 horas: En Sevilla, rueda de prensa del entrenador de la selección española de fútbol, Luis de la Fuente, y el centrocampista, Fabián Ruiz.

14.-12.30 horas: En Barcelona, rueda de prensa dEl vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert.

15.-13.00 horas: En Bilbao, se producen las negociaciones de los Presupuestos Generales.

16.-13.00 horas: En Navarra, declaraciones dEl presidente del PNV, Aitor Esteban.

17.-13.00 horas: En Valencia, declaraciones dEl síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví.

18.-13.00 horas: En A Coruña, la nueva fiscala superior de Galicia, Carmen Eiró, toma posesión en un acto presidido por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Asiste, entre otros, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso. Sede de la Fiscalía Superior (sala primera del TSXG).

19.-18.15 horas: Declaraciones de la vicesecr.de Sanidad y Política Social del PP Carmen Fúnez (Ante PP).

