Bruselas.- (Ampliación) Agenda audiovisual de Europa Press para el 19 de diciembre

MADRID, 19 Dic.

Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 19 de diciembre de 2025:

1.- 09.00 horas: En Bruselas, declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Streaming)

2.- 09.00 horas: El conseller Òscar Ordeig actualiza la información sobre la PPA (Cerdanyola del Vallès. IRTA-CReSA. Campus UAB)

3.- 10.00 horas: En San Javier (Murcia), la Princesa Leonor realiza su primer vuelo en solitario en el Pilatus. (Streaming)

4.- 13.30 horas: En Madrid, el Real Madrid prepara el último partido del año frente al Sevilla. (Streaming)

5.- 15.00 horas: En Madrid, arranca la operación salida de Navidad. Imágenes y declaraciones de viajeros desde la estación de Madrid Chamartín Clara Campoamor.

6.- 17.30 horas: En Madrid, estado de las carreteras durante la operación salida de Navidad.

