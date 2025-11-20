Bruselas.- (Ampliación) Agenda audiovisual de Europa Press para el 20 de noviembre

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 20 de noviembre de 2025:

1.-09.00 horas: En Bruselas, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, atiende a los medios.

2.-09.00 horas: En Madrid, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, participa en un acto institucional por el Día Internacional de la infancia, en La Moncloa (Av. Puerta de Hierro, s/n). A las 10.50 horas, atiende a los medios antes de intervenir en el acto 'El beneficio de hacer: el impacto de políticas concretas para revertir la pobreza infantil', de Unicef, en el Salón de Actos del Real Jardín Botánico (Pl. Murillo, 2).

3.-9.30 horas: en Toledo, el alcalde, Carlos Velázquez, participa en el 'Espacio Reservado' organizado por encastillalamancha.es, en el Hotel Beatriz. Asisten el vicepresidente de la Diputación, Joaquín Romera, y la portavoz de la Institución provincial, Soledad de Frutos.

4.-09.50 horas: En Cádiz, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, activa el simulacro de emergencias Respuesta 25. En el Puesto de Mando Avanzado (Baluarte de Santa Elena). A las 10,30 horas, asiste al simulacro. En la Plaza de San Antonio. (SÓLO GRÁFICOS). Posteriormente, a las 11,30 horas, atiende a los medios. En la Playa Santa María del Mar.

5.-10.00 horas: En Valencia, la alcaldesa de València. María José Catalá, presenta los libros Para jardines, Valencia, de Francisco Pérez Puche. Salón Cristal del Ayuntamiento.

6.-11.30 horas: En Almería, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, visita el Instituto de Educación Secundaria Albaida. En el recinto escolar (carretera de Níjar, s/n).

7.-12.00 horas: En Valencia, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, interviene en el 8º Acto empresarial por el Corredor Mediterráneo. Asisten también la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; y el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo. Recinto Roig Arena (C/ Bomber Ramón Duart, 12).

8.-13.00 horas: En Bilbao, declaraciones de la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia.

9.-13.00 horas: Imágenes de la Bolsa de Madrid.

10.-13.00 horas: En Madrid, entrevista al cantante Alejandro Sanz.

11.-13.00 horas: En Zaragoza, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, interviene en el foro 'Amigos y Vecinos' de Heraldo de Aragón, en el Hotel Reina Petronila. Avenida Alcalde Sainz de Varanda, 2.

12.-14.35 horas: En Madrid, comparecencia del secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, tras la senetncia del Fiscal General del Estado.

13.-16.30 horas: En Madrid, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste a la presentación de la serie de ficción 'Anatomía de un instante', dirigida por Alberto Rodríguez y basada en la novela de Javier Cercas, en el Congreso.

14.-16.30 horas: En Madrid, El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparece tras la sentencia del juicio al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.

15.-18.45 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, participa en la presentación de la temporada de Aramón 25/26, en la Sala Rubicón. Calle del Cid, 7.

- Pueden consultar las imágenes del servicio audiovisual de Europa Press en www.europapress.tv