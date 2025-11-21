Aragón presenta en Bruselas su oferta turística ante una treintena de agentes de viajes y medios belgas. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Aragón ha presentado en Bruselas su oferta turística integral ante una treintena de agentes de viajes y medios belgas, en un acto organizado conjuntamente por la Oficina Española de Turismo en la capital europea y la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón, dentro del plan operativo anual con Turespaña.

Bajo el lema 'Aragón, the place to experience it ALL' --Aragón, el lugar donde experimentarlo todo--, la Comunidad Autónoma ha mostrado su potencial en uno de los mercados con mayores posibilidades de crecimiento.

Durante el acto, se han combinado presentaciones, imágenes y vídeos, y posteriormente se ha invitado a los asistentes a participar en un reto 'Kahoot' sobre los principales recursos turísticos aragoneses.

Este encuentro se enmarca como antesala de la gran acción anual de Turespaña en Bruselas, el Día Mundial de la Tapa, previsto para junio de 2026, que volverá a situar a Aragón como referente gastronómico y turístico en Bélgica.

El Gobierno de Aragón ha destacado el creciente interés detectado entre los profesionales belgas. En 2024 viajaron a Aragón 27.575 turistas procedentes de Bélgica según datos del INE, una cifra estable respecto a 2019 y que sitúa a este país como el noveno mercado emisor.

Sin embargo, todavía existe amplio margen de crecimiento si se compara con el comportamiento del mercado en España en su conjunto y con el de Países Bajos, que en Aragón ocupa la cuarta posición entre los mercados europeos y que, según los datos del radar de inteligencia turística de Aragón (SITAR), alcanzó los 112.807 turistas, frente a los 52.534 viajeros procedentes de Bélgica.

Esta acción contribuye a reforzar la visibilidad de Aragón en un mercado estratégico y confirma el atractivo que la comunidad autónoma despierta entre los profesionales belgas, que han mostrado interés por la diversidad y el potencial del destino.