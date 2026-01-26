Bruselas.- Avance de la Agenda Informativa de Europa Press Sociedad para mañana

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

-- 09.00 horas: En Bruselas (Bélgica), inicio de la 18.ª Conferencia Espacial Europea, que se celebra los días 27 y 28 de enero, con la presencia del director general de la ESA, Josef Aschbacher, entre otros cargos. En el Centro de reuniones SQUARE Brussels (Mont des Arts/Kunstberg, B-1000) y online.

-- 10.00 horas: En Madrid, EY celebra una nueva sesión online de los encuentros 'Looking at the Future - Contratación pública ecológica: hacia una transición verde', con la participación de la directora general de Servicios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Marta Martínez Guerra.

-- 10.00 horas: En Madrid, encuentro informativo con el presidente del CSN, Juan Carlos Lentijo. C/ Pedro Justo Dorado Dellmans, 11.

-- 10.00 horas: En Madrid, el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre presenta la sexta edición del 'Barómetro del Consumidor Sénior'. En el Salón del Patronato de Fundación Mapfre (Paseo Recoletos, 23).

-- 10.00 horas: En Madrid, presentación del estudio "Percepción de la ciudadanía española sobre la energía solar fotovoltaica", realizado por Sigma Dos para la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). En la sede de UNEF (C/Velázquez 24).

-- 10.00 horas: En Madrid, la Reina Letizia recibe en audiencia en el Palacio de La Zarzuela a una representación del equipo directivo y diseñadores participantes en la 83ª edición de Mercedes Benz Fashion Week Madrid; a las 10.45 horas, a la representación de la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN); y a las 11.30 horas, a Manel del Castillo Rey, director gerente del hospital Sant Joan de Déu, y a Juan Carrión Tudela, presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) (Cam. de la Zarzuela).

-- 10.15 horas: En Madrid, rueda de prensa del Movimiento OFF, que propone eliminar las redes sociales del móvil durante un mes (OFF Februray) para luchar contra la adicción al móvil. En la Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2).

-- 11.00 horas: En Madrid, Plan International celebra el evento "Juventud siria: un futuro en construcción", en Casa Árabe (C/ Alcalá, 62).

-- 11.00 horas: En Madrid, Escolares de la Comunidad de Madrid ejercerán de diputados por un día en un pleno infantil en la Asamblea de Madrid (Plaza de la Asamblea de Madrid, 1).

-- 11.00 horas: En Madrid, Amazon, Fundación Bertelsmann y Fundación Alternativas presentan un informe sobre Formación Dual Universitaria y su adopción progresiva en el sistema universitario español. En Fundación Bertelsmann (C/O'Donnell, 10).

-- 11.00 horas: Comisión de Investigación sobre las circunstancias que influyeron en la catástrofe sufrida como consecuencia de la DANA del pasado 29 de octubre de 2024, así como de la gestión llevada a cabo por las distintas administraciones implicadas y posibles actuaciones para la recuperación y prevención de futuras DANA, con la comparecencia de la Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, María Pilar Bernabé García. En el Senado.

-- 12.00 horas: En Madrid, con motivo del Día Oficial de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, el Centro Sefarad-Israel y la Federación de Comunidades Judías de España organizan un acto conmemorativo, con la participación de la superviviente del Holocausto Denise Papo. En el Senado..

-- Al final del Pleno, Diputación permanente con solicitud de diversas comparecencias, como la del Ministro de Interior sobre la baliza V16, el Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible sobre Ley de Movilidad Sostenible o la Ministra de Igualdad sobre los casos de acoso sexual a mujeres producidos en el entorno de La Moncloa, entre otras. En el Congreso.

-- 16.00 horas: En Madrid, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, preside el acto de toma de posesión del Rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Ángel Pelayo González-Torre. NOTA: Los medios podrán cubrir gráficamente el acto y grabar las intervenciones. En el Salón de actos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (P.º de la Castellana, 162).