Bruselas.- Bruselas necesita "más tiempo" para concluir su análisis sobre la ley de amnistía

Reynders afirma que tendrá en cuenta la interpretación de los jueces y les anima a acudir al TJUE si tienen dudas sobre la ley



BRUSELAS, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea necesita "más tiempo" para concluir su análisis sobre la Ley de Amnistía por lo que no ha llegado aún a ninguna conclusión que le permita dirimir si la norma es compatible con el Derecho comunitario, según ha dicho este miércoles la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario encargada de Estado de derecho, Vera Jourova.

"Seguimos analizando, necesitaremos más tiempo y no puedo dar ningún detalle, no tenemos ningún plazo (para concluir el examen)", ha indicado Jourova en una rueda de prensa en Bruselas al ser preguntada por la falta de análisis sobre la amnistía en el informe anual sobre el Estado de derecho publicado también este miércoles.

La vicepresidenta también ha querido dejar claro que sus servicios no sopesan expedientar a España por el momento ya que los procedimientos comunitarios prevén varias fases y tal decisión no se podría tomar hasta después de concluir el dictamen que aún no ha sido finalizado.

"Las especulaciones sobre que preparamos un procedimiento de infracción sin simples especulaciones", ha zanjado, para después recordar que "siempre se sigue el mismo proceso", que implica que si la Comisión detecta una posible violación de la ley comunitaria su "deber" es enviar una primera carta al Estado miembro en cuestión "pero esto no ha ocurrido por el momento".

Así, ha continuado, Bruselas dará el paso de enviar una carta "a su debido tiempo" si el análisis que están realizando les "convence" de que es lo que deben hacer, "no es el caso hoy".

También ha hablado sobre el examen de la ley de amnistía el comisario de Justicia, Didider Reynders, quien fue el primero en pedir explicaciones al Gobierno en noviembre del pasado año, cuando la norma aún no había sido registrada en el Congreso de los Diputados, y marcó el inicio del escrutinio de Bruselas.

"Decir que la primera línea está en España, tenemos que ver qué tipo de reacción tienen los tribunales sobre la implementación de la ley de amnistía", ha dicho el liberal belga, para precisar que el dictamen de Bruselas tendrá también en cuenta la interpretación que los jueces hagan de la ley en España.

Así, el Ejecutivo comunitario "seguirá su evaluación y emitiremos nuestro análisis final cuando decidamos que podemos hacerlo", ha insistido Reynders, quien también ha recordado que si los jueces que deben aplicarla tienen dudas sobre su compatibilidad con la UE pueden también dirigirse al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

En la misma línea, más tarde en un debate con la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, Reynders ha insistido ante las preguntas de los eurodiputados en que en primer lugar la jurisdicción española quien debe "poner en marcha las disposiciones de la ley e interpretarla".

"Si existe la menor duda para la jurisdicción española sobre la compatibilidad de la ley con el Derecho de la UE tiene la posibilidad entonces de preguntar al TJUE", ha insistido ante los eurodiputados.

En su informe anual sobre la salud democrática en cada Estado miembro, Bruselas ha evitado pronunciarse aún sobre el alcance de la ley de amnistía porque sigue en curso su análisis legal de la norma, pero sí ha recogido en el documento la controversia y división generada en España a raíz de la ley.

Además, reproduce parte de las conclusiones de la opinión que de la Comisión de Venecia del pasado marzo en la que este organismo ajeno a la UE no vio conflicto de separación de poderes con la amnistía si son los jueces quienes ordenan las medidas que beneficiarán a los amparados por la ley, pero criticó el procedimiento de urgencia para su tramitación y consideró que se debería de haber aprobado por una mayoría más amplia.