Bruselas, sobre reducir el consumo de carne: "Lo importante es una dieta equilibrada y sana"

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La comisaria europea de Salud y Política de Consumidores, Stella Kyriakides, ha destacado la importancia de llevar "una dieta equilibrada y sana", tras ser preguntada acerca de la recomendación del ministro de Consumo, Alberto Garzón, de reducir el consumo de carne.

En una comparecencia ante los medios de comunicación tras visitar el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) acompañada de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, Kyriakides ha reivindicado que el propio Plan Europeo de Lucha Contra el Cáncer anima a que los ciudadanos europeos lleven una buena dieta, sin entrar a valorar específicamente si incluye una reducción del consumo de carne.

"En el Plan Europeo de Lucha Contra el Cáncer, destacamos la importancia de que se lleve una dieta equilibrada y sana en todo momento, incluso está incluido en el propio código deontológico de la Unión Europea", ha esgrimido.

Por su parte, Darias ha insistido, igualmente, en la pertinencia de una dieta "sana y equilibrada". "Desde el punto de vista de la salud, lo más importante es tener una dieta sana y equilibrada que aporte los ingredientes que necesita nuestro organismo. Por tanto, lo importante es una dieta que nos permita alterar una ingesta importante bien de proteínas, bien de vitaminas, bien de antioxidantes... Todo en su justa medida", ha resaltado.

Al hilo, Kyriakides ha apoyado las declaraciones de Darias. "Desde aquí, queremos respaldar el mensaje de la ministra", ha remachado la representante de la Comisión Europea.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondió este jueves con una sola frase, aunque expeditiva, a la polémica: "A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible".

Garzón, en cambio, aseguró que no esperaba la respuesta del presidente del Gobierno y ha asegurado que, en cualquier caso, no va a abandonar su empeño en que se reduzca el consumo de carne para "salvar miles de vidas".

"No la esperaba porque no sabía ni que la iba a responder, pero el lineamiento está planteado ya desde hace tiempo, es importante no generar ruido adicional, las posiciones están claras y solo con haber contribuido a que la ciudadanía sepa exactamente los riesgos para su salud, estaremos salvando miles de vidas y yo me siento satisfecho, pero queda mucho camino por hacer y es una línea de trabajo que no vamos a abandonar en ningun momento", subrayó el ministro de Consumo.