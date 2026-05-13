Bruselas.- Bruselas ve en el hantavirus señal de brotes más frecuentes e intensos y pide más cooperación transfronteriza

Archivo - HANDOUT - 19 December 2022, Belgium, Brussels: Czech Minister for Industry and Trade Jozef Sikela holds a press conference after the EU Transport, Telecommunications and Energy Council. Photo: -/European Council/dpa - ATTENTION: editorial use on - -/European Council/dpa - Archivo

BRUSELAS, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El comisario europeo de Asociaciones Internacionales, Josef Síkela, ha avisado este miércoles de que el brote de hantavirus en un crucero que obligó al desembarco de los pacientes desde Canarias es una señal de que los brotes de enfermedades son cada vez "más frecuentes e intensos", por lo que es necesario avanzar hacia una mayor cooperación sanitaria entre Estados miembro y países terceros para atajar potenciales crisis futuras.

"El brote de hantavirus de la semana pasada en un crucero en el Atlántico nos recuerda nuestra vulnerabilidad en lo que a salud se refiere", ha argumentado Síkela en una rueda de prensa en Bruselas para presentar los detalles de su propuesta de 'hoja de ruta' para potenciar la capacidad de resistencia a nivel global ante emergencias sanitarias.

Con la experiencia también reciente de la pandemia de coronavirus, ha dicho, "la realidad es que la frecuencia e intensidad de los brotes de enfermedades está aumentando" y por ello Bruselas aboga por una estrategia en nueve pasos, con medidas para "reducir la fragmentación de la arquitectura sanitaria global" y ganar en efectividad; aunque por el momento esta nueva iniciativa, bautizada como "Resiliencia Sanitaria Global" no cuenta con dotación financiera.

Cuando se dan situaciones transfronterizas entran en juego "demasiados actores" y hay "demasiados mandatos solapados", ha argumentado el comisario, quien ha afirmado el compromiso de la Comisión Europea por potenciar su papel de coordinador entre Estados miembro para su respuesta dentro de la Unión, pero también en el compromiso de inversión fuera del bloque en el área sanitaria. La UE ha movilizado ya más de 6.000 millones de euros para inversiones en salud en el marco del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional - Europa Global, según recuerdan los servicios comunitarios.

Otro de los pilares de la nueva estrategia apunta a la necesidad de contar con sistemas sanitarios robustos a nivel nacional, un campo en el que Bruselas avisa de que los países capaces de financiar, gestionar y prestar sus propios servicios esenciales de salud son los que estarán mejor preparados para responder a las crisis, proteger a su población y mantener la continuidad de la atención durante emergencias sanitarias.

De cara a una mejor prevención, preparación y respuesta a nivel internacional, la Comisión quiere también que el bloque participe en el refuerzo de las redes globales para una mejor detección y reacción ante amenazas epidémicas; al tiempo que contribuye a garantizar una mayor disponibilidad de medicamentos, vacunas y pruebas diagnósticas en zonas más vulnerables.

Diversificar las cadenas de suministro globales y la fabricación de productos sanitarios clave y fortalecer la capacidad de resistencia de la sociedad, promoviendo la confianza en la ciencia y la lucha contra difusión de bulos e información errónea en materia sanitaria son otras medidas que defiende Bruselas en la nueva estrategia que quiere poner en marcha entre este 2026 y 2027, aunque no ha presentado aún un calendario preciso ni el detalle de las acciones anunciadas.