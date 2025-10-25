Este domingo se llevará a cabo el cambio de hora, que España quiere eliminar, propuesta que Bruselas ya analiza

Varios relojes, a 20 de octubre de 2025, en Madrid (España). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto este lunes en el Consejo Europeo acabar desde 2026 con el cambio de hora estacional, esgrimiendo que "ya no tiene sentido", que apenas ayu - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El horario de invierno arrancará durante la madrugada de este sábado 25 de octubre al domingo 26, cuando a las 03:00 pasarán a ser las 02:00. El Gobierno propuso abolir el cambio de hora estacional a una reunión de Energía de la Unión Europea (UE) en Luxemburgo, donde habló de reformar el sistema ya en 2026.

Tanto el comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, como el de Energía, Dan Jorgensen, han apoyado la idea durante esta semana. De hecho, el primero ha indicado que sus servicios están realizando un análisis detallado sobre las implicaciones "legales y prácticas" que tendría la reforma.

La UE fija una fecha y una hora comunes a todos los Estados miembros para el comienzo y el fin del conocido como horario de verano. La última comunicación de la Comisión Europea al respecto fue de 2021. Entonces se trasladó cuándo se tenían que producir los cambios hasta 2026: los últimos fines de semana de marzo y octubre, respectivamente, a las 02:00 hora española.

La Comisión Europea intentó una reforma en 2018, cuando el entonces presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, propuso acabar con el cambio horario bianual y dar a cada país libertad para decidir si consolidar en su territorio un huso u otro. La falta de evaluaciones de impacto y el miedo a la fragmentación dentro de la UE llevó entonces a los Estados miembro a aparcar la revisión, que, de retomarse, deberán negociar el Consejo (gobiernos) y Eurocámara sobre la base de una propuesta de la Comisión Europea.

BRUSELAS ULTIMA UN INFORME SOBRE LAS "IMPLICACIONES" DE LA REFORMA

El lunes por la mañana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la intención del Ejecutivo de reabrir el debate a nivel europeo a través de un vídeo compartido en redes sociales en el que esgrimía que el cambio de hora apenas ayuda a ahorrar energía y que incluso tiene "un impacto negativo" en la salud y en la vida de los ciudadanos.

A nivel europeo, tanto el comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, como el de Energía, Dan Jorgensen, han apoyado la idea durante esta semana. Asimismo, la vicepresidenta ejecutiva para la Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha dicho que es "el momento adecuado para plantear" el fin del cambio de hora.

De hecho, Tzitzikostas ha indicado que sus servicios están realizando un análisis detallado sobre las implicaciones "legales y prácticas" que tendría la reforma. Aún así, ha admitido que falta trabajo por hacer porque la cuestión no suscita aún una "posición unida" en el seno de los Veintisiete.

LOS "TITULARES VACÍOS" DE PEDRO SÁNCHEZ

Varios ministros apoyaron públicamente la idea de volver a llevar el debate a Europa y recalcaron que hoy en día no tiene sentido cambiar la hora dos veces al año ya que "se ve" cómo los ahorros por el cambio horario "cada vez tienen menor impacto" y sin embargo tiene impactos sobre la salud.

En lo que se refiere a la política nacional, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, calificó como "un señuelo" la propuesta en una entrevista en 'Las mañanas' de RNE y avisó de que aunque Pedro Sánchez trate de "cambiar los temas de conversación" de la actualidad política, "la agenda judicial va a ser la misma".

A través su perfil en la red social 'X', el líder de Vox, Santiago Abascal, arremetió contra la idea y señaló que "la única hora que interesa es la de la puesta a disposición judicial" del presidente del Gobierno. Incluso el coportavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, dijo en rueda de prensa que a Sánchez se le está "yendo de las manos" su política de "titulares vacíos".

Por su parte, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, aprovechó la noticia para ironizar en la sesión de control al Gobierno de esta semana sobre cómo "quizás habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablarde la hora del cambio".

¿HORARIO DE VERANO O DE INVIERNO?

En una entrevista con Europa Press, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, fue uno de los primeros en manifestar cuál sería el mejor horario para España en caso de que se pusiera fin al cambio horario. Por el momento, ha sido el único en manifestarse a nivel institucional.

A diferencia de él, la secretaría de Salud Laboral y Medioambiente de Comisiones Obreras (CCOO) ha abogado por acabar con el cambio de hora "brusco" y dejar el horario de invierno. Esta es la opción también para varios médicos expertos en sueño con los que ha contactado Europa Press, que han abogado por el "horario de invierno" por ser "más beneficioso" para la salud y que han advertido de que el horario de verano hace que el ser humano vaya "en contra" de su reloj biológico.

"Tenemos un reloj central que durante cientos de millones de años se ha adaptado al medio ambiente, y es verdad que dormimos de forma diferente en invierno que en verano, pero esa adaptación es una adaptación lenta y progresiva, en función de la luz y la temperatura. Y ese cambio brusco hace que ese reloj central y sus 30 billones de relojes que responden a su acción se descoordinen, y esa descoordinación tiene como consecuencia un problema de salud", ha explicado el coordinador del Grupo de Sueño y Cronobiología de la Asociación Española de Pediatría, Gonzalo Pin.

Por su parte, la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE), tradicionalmente a favor de la supresión del cambio de hora estacional, y físicos expertos en la materia --que se han manifestado siempre contrarios a que se ponga fin a esta práctica-- han coincidido en pedir "cautela" ante el fin del cambio horario: "Se necesita consenso", han recalcado.

El primer cambio de hora en España se produjo en 1918, aunque ni entre los años años 1920 y 1925 ni entre 1930 y 1936 se produjo ningún cambio de hora. El Gobierno de Franco retomó en 1940 esta medida para que España tuviera el mismo horario que la Alemania nazi y los países de Europa Central. El horario de verano resucitó en España y en el resto de Europa en los años 70 por la crisis del petróleo.

En 2018, el Gobierno convocó una comisión de expertos sobre el cambio horario que no llegó a ninguna "resolución concluyente", según se puso de manifiesto en un informe que fue hecho público en marzo de 2019. Además, estos expertos también estudiaron la conveniencia de modificar el actual huso horario --el mismo que Alemania y que se remonta a la época franquista--, sobre el que tampoco se planteó "cambio alguno".