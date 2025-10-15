La película en euskera 'Bizkarsoro' clausurará el Festival de Cine Europeo de EUNIC en Bruselas

SAN SEBASTIÁN 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La película 'Bizkarsoro' (2024), dirigida por Josu Martínez, pondrá este viernes punto final al Festival de Cine Europeo de EUNIC, que se celebra del 6 al 16 de octubre en Bruselas. La proyección, en versión original en euskera con subtítulos en inglés, servirá para clausurar una cita que, en su primera edición, ha ofrecido una selección de títulos de nueve países europeos.

El festival, organizado por EUNIC Brussels -el clúster de institutos culturales con presencia en la capital belga, del que forma parte Etxepare Euskal Institutua-, ha contado también con la participación de 'Tasio' (1984), película de Montxo Armendáriz producida por Elías Querejeta, que inauguró el certamen el pasado 6 de octubre.

Considerada un clásico del cine vasco, 'Tasio' fue restaurada en 2024 por la Filmoteca Vasca, que la recuperó en 4K con motivo del 40 aniversario de su estreno. Tras su paso por Cannes y San Sebastián, la cinta se ha podido ver también en Bruselas.

'Bizkarsoro', por su parte, propone un recorrido por la memoria histórica a través de cinco relatos reales ambientados entre 1914 y 1982. Situada en un pueblo imaginario, "la película es un ejercicio de evocación que reflexiona sobre la identidad, la lengua y la resistencia cultural", han explicado desde Etxepare.

La presencia de estas producciones en el festival se enmarca en el trabajo de Etxepare Euskal Institutua para proyectar y dar a conocer la cultura y la creación vasca en exterior. Gracias a su implicación en EUNIC Brussels, el Instituto, en colaboración con la Delegación de Euskadi para la Unión Europea, participa activamente, en desarrollo de acciones y propuestas que fomenten el diálogo intercultural y la cooperación europea, desde la diversidad y la creación contemporánea.