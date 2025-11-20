Bruselas.- Principales titulares de los periódicos para el jueves 20 de noviembre

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos"

-- "Casi el 25% de los jóvenes considera aceptable un régimen autoritario"

EL MUNDO

-- "El Gobierno adaptó la visita a Rabat al 'pelotazo' de Cerdán"

-- "Page pide a su partido un nuevo rumbo: "El PSOE tiene que volver a ser el PSOE"

ABC

-- "Cerdán organizó una fiesta con el equipo de Ferraz para inaugurar el ático"

-- "Cargos del PSOE reclaman a Sánchez más contundencia con el "monje" Cerdán"

LA RAZÓN

-- "Estupefacción en el partido: el PSOE conocía el rol de "fontanero" de Hernando"

-- "La Fiscalía maniobra a favor de Cerdán"

LA VANGUARDIA

-- "Cerdán sale de la cárcel mientras la Fiscalía pide 24 años para Ábalos"

-- "Bruselas cede y suaviza las normas que aplicará a la IA"