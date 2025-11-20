Bruselas.- Principales titulares de los periódicos para el jueves 20 de noviembre

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos"
-- "Casi el 25% de los jóvenes considera aceptable un régimen autoritario"
EL MUNDO
-- "El Gobierno adaptó la visita a Rabat al 'pelotazo' de Cerdán"
-- "Page pide a su partido un nuevo rumbo: "El PSOE tiene que volver a ser el PSOE"
ABC
-- "Cerdán organizó una fiesta con el equipo de Ferraz para inaugurar el ático"
-- "Cargos del PSOE reclaman a Sánchez más contundencia con el "monje" Cerdán"
LA RAZÓN
-- "Estupefacción en el partido: el PSOE conocía el rol de "fontanero" de Hernando"
-- "La Fiscalía maniobra a favor de Cerdán"
LA VANGUARDIA
-- "Cerdán sale de la cárcel mientras la Fiscalía pide 24 años para Ábalos"
-- "Bruselas cede y suaviza las normas que aplicará a la IA"