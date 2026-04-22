Bruselas.- Rego exige a la UE pasar "a la acción" frente a la guerra de Gaza y dejar de "mirar hacia otro lado"

Archivo - La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tras una reunión con Marea Palestina, en el Círculo de Bellas Artes, a 8 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha exigido este martes en Bruselas que se pase "de las declaraciones a la acción" respecto al conflicto entre Gaza e Israel y que la Unión Europea deje de "mirar hacia otro lado" frente a lo que considera "78 años de ocupación, expulsión y 'apartheid'".

Así lo ha reprochado la ministra en su intervención en el 'Global Sumud Parlimentary Congress', en la que ha pedido que la "barbarie" no sea "solo" condenada, sino que también "debe ser interrumpida".

"¿Cómo han sido posibles estos 928 días de genocidio?", se ha cuestionado sobre un conflicto que, según ha asegurado, es posible por los gobiernos que "hacen caja con la ocupación y aniquilación" del pueblo palestino, al tiempo que ha señalado a los medios tradicionales por "blanquear la masacre, criminalizar la soliradidad y convertir el horror en una noticia más".

De esta manera, ha aseverado que frente al conflicto solo se puede "estar en contra". Por ello, ha afeado a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, y a su vicepresidenta, Kaja Kallas, que hiciesen declaraciones sobre el derecho internacional "mientras corrían a hacerse fotos con los responsables del genocidio".

Concretamente, ha cargado contra el Ejecutivo europeo por volver a "elegir la complicidad con los sionistas" al discrepar con el Gobierno de Pedro Sánchez, quien ha solicitado a la UE que se rompa el Acuerdo de Asociación con Israel.

APLAUDE A LA GLOBAL SUMUD FLOTILLA

En este sentido, ha aplaudido a la Global Sumud Flotilla por poner "el cuerpo donde muchas instituciones solo han puesto silencio" y ha reiterado que los hechos han de concretarse.

Dicho esto, ha aseverado que "Netanyahu y sus lacayos terminarán pagando por sus crímenes ante la Corte Penal Internacional", así como que "Palestina será libre desde el río hasta el mar".