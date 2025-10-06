Rodrigo recibe a los tres jóvenes de C-LM que se van a formar en Asuntos Europeos

TOLEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha vuelve a ofrecer, un año más, a tres jóvenes de la región la oportunidad de formarse, en la práctica, en asuntos europeos, tanto en la Dirección General de Asuntos Europeos en Toledo, como en la oficina que el Gobierno Regional tiene en Bruselas.

Tres nuevos becarios que se incorporan ahora y que han sido recibidos en Toledo por la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, y por el viceconsejero de Relaciones Institucionales, Javier Vicario.

Durante un año, según informa el Ejecutivo, los tres jóvenes tendrán la ocasión de conocer el funcionamiento de los distintos servicios de esta dirección general, tales como Europe Direct o la Oficina de Proyectos Europeos, además de acercarse más directamente al funcionamiento de las principales instituciones de la Unión Europea con una estancia de cuatro meses en la Oficina de Castilla-La Mancha en Bruselas.

"Estas becas son una magnífica oportunidad para el enriquecimiento y la formación de los jóvenes de Castilla-La Mancha interesados en la Unión Europea y su funcionamiento", ha destacado Rodrigo, señalando también que la formación que reciben está muy bien valorada y que "les abre muchas puertas y oportunidades laborales, porque cuentan con un alto porcentaje de inserción en el mercado laboral".

La directora general de Asuntos Europeos ha valorado también el alto grado de formación de los beneficiarios de estas becas, tanto en estudios universitarios como en idiomas y en el conocimiento de las instituciones europeas. En esta ocasión, los tres jóvenes que acaban de incorporarse han finalizado estudios de Derecho, Estudios Internacionales y Periodismo y Relaciones Internacionales.