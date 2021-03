Bruselas.- Sánchez defiende la compra de vacunas coordinada por Bruselas: "Ha evitado una carrera entre países de la UE

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles la estrategia que puso en marcha la Comisión Europea para coordinar la compra de vacunas contra el coronavirus, frente a los últimos movimientos de algunos países para conseguirla por su cuenta.

A su juicio, esta coordinación está permitiendo la protección de los ciudadanos "sin importar donde vivan", y también ha evitado "una carrera entre los países miembros para conseguir la vacuna" de forma independiente.

Así lo ha asegurado durante su intervención en el acto "Europe, the UK and Spain: the challenging road ahead" organizado en la London School of Economics and Political Science (LSE), en el que ha participado por videoconferencia.

Sánchez se ha pronunciado así en un momento en el que algunos estados miembros están poniendo en duda, o incluso se han desmarcado ya de esta estrategia conjunta de compra de vacunas liderada por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

Por ejemplo, Alemania intentó comprar dosis a Pfizer de forma bilateral, mientras que Hungría y Eslovaquia ya han recibido dosis de la vacuna rusa, y República Checa ha contactado con Rusia para obtener también dosis de su vacuna. Además, Austria y Dinamarca han expresado su voluntad de colaborar con Israel para la investigación y desarrollo de vacunas.

En su intervención de este miércoles, Sánchez ha querido a dejar claro que la apuesta de España sigue siendo la compra coordinada de vacunas a través de la Comisión Europea.

En este sentido, ha vuelto a defender la decisión que tomaron los Estados miembros de "unir" sus "esfuerzos", al tiempo que ha reconocido el "papel decisivo" de Bruselas apoyando y trabajando con el sector privado farmacéutico para el desarrollo de vacunas efectivas "en un tiempo récord".