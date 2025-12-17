VÍDEO: Cuerpo espera la valoración "positiva" de Bruselas en próximas horas de la adenda al Plan de Recuperación

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, comparece ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital, a 26 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Cuerpo comparece ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación - Gustavo Valiente - Europa Press

Defiende sustituir la red de seguridad europea de los préstamos por una doméstica con la que se pueda ir "más allá del año 2026"

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado este miércoles que espera recibir en las próximas horas una valoración "positiva" por parte de la Comisión Europea respecto a la última adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con los fondos europeos 'Next Generation EU'.

Así lo ha avanzado el titular de Economía en la Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso de los Diputados, donde ha desglosado la adenda aprobada la semana pasada por parte del Consejo de Ministros para acelerar el despliegue del Plan, teniendo en cuenta que el 31 de agosto de 2026 es la fecha tope para ejecutar inversiones, mientras que el plazo máximo para certificar gastos finaliza el 31 de diciembre de 2026.

Con esta adenda, el Gobierno ha revisado 160 medidas para simplificar y facilitar el completo despliegue del Plan antes de que termine el año 2026 y ha reducido a 22.800 millones los préstamos que finalmente pedirá España, poco más del 25% de los créditos asignados en un principio.

"Se comienza ya esta fase final, con la que encaramos la recta final del despliegue de los fondos del Plan de Recuperación", ha destacado el ministro en la Cámara Baja.

Cuerpo ha defendido que lo que se pretende con esta adenda, además de simplificar y acelerar el despliegue, es conseguir sustituir la red de seguridad europea de los préstamos de recuperación por una red de seguridad doméstica con la que, con menor carga administrativa y menores requisitos, se pueda ir "más allá del año 2026" y evitar el "efecto escalón" que produciría la reducción de llegada de fondos europeos.

En concreto, pese a que se mantiene la ambición del Plan, se revisan 160 medidas que se actualizan con el objetivo de simplificar y de reducir las cargas administrativas.

Por ejemplo, en materia de vivienda se modifica o se transforma el hito relacionado con la ley del suelo con hitos relacionados con la creación de la empresa pública del suelo y la transformación del Sepes.

En el caso de la ley de la Autoridad Defensa del Cliente Financiero, Cuerpo ha señalado que se desvincula de los hitos del Plan de Recuperación, pero seguirá su tramitación en el Congreso de los Diputados.

Uno de los hitos que sigue siendo parte del Plan de Recuperación, pese a la dificultad para sacarlo adelante en el Congreso, es la subida fiscal al diésel. La Comisión Europea dio un plazo adicional de seis meses a España para el cumplimiento de esta medida, que debe estar aprobada ante de finales del mes de enero.

INYECCIÓN DE CAPITAL DE 13.000 MILLONES EN EL ICO

Con esta adenda se refuerzan las prioridades estratégicas con nuevas inversiones, por ejemplo, con la contribución a los programas europeos de supercomputación de 300 millones o con 2.500 millones adicionales movilizados para inversiones vinculadas a la descarbonización o a la transición energética.

De su lado, el Gobierno ha decidido reducir la previsión de endeudamiento hasta un total de 22.800 millones de euros, en torno al 25% de los 83.000 millones asignados a España inicialmente.

El ministro ha explicado que la idea de la utilización de los préstamos era establecer una red de seguridad con estos fondos europeos para dar continuidad a las inversiones procedentes de ese primer tramo de desembolsos de transferencias.

Pero lo que se ha observado en estos últimos meses es que, dado el buen desempeño de la economía española, el coste de acceder a esta red de seguridad en préstamos europeos se habría cerrado con respecto al coste que podría promover una red nacional y doméstica propia. "Mantenemos la ambición del plan reduciendo su impacto en términos de deuda", ha enfatizado el ministro.

Otra novedad que también forma parte de la adenda es la inyección de capital de 13.000 millones en el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

63.000 MILLONES EN CONVOCATORIAS RESUELTAS

Hasta finales de noviembre, las convocatorias resueltas han alcanzando prácticamente los 63.000 millones en subvenciones y licitaciones "con nombres y apellidos de empresas y ciudadanos a los que les han sido asignadas las mismas", ha defendido el responsable de Economía.

Además, Cuerpo ha puesto en valor que el ritmo de ejecución mensual se está acelerando, con el despliegue de unos 2.100 millones al mes estos últimos dos meses --por encima del promedio anterior--. "Por lo tanto, estamos yendo de la mano de este impulso final para ser capaces de ejecutar la totalidad de esos 80.000 millones asignados en transferencias", ha destacado.

Los datos de Economía reflejan que un 42% de los 1,4 millones de beneficiarios son microempresas y pymes.

PRÓXIMOS PASOS

Tras el visto bueno por parte de Bruselas, que se espera en las próximas horas, la siguiente fase es la adopción por parte del Ecofin a mediados del mes de enero --el día 20 de enero.

A partir de ahí se lanzaría, poco después, la sexta solicitud de pago por parte de España, que el ministro espera que se produzca durante el primer semestre, para una vez terminados los plazos de ejecución, en agosto, se pueda proceder a la última petición de desembolso dentro de los plazos marcados por el Plan de Recuperación, antes del final del 2026.

Según datos del Gobierno, el Plan de Recuperación habrá supuesto una inyección de dinero en la economía española de cerca de 103.000 millones de euros para el periodo 2021-2026, más del 6% del Producto Interior Bruto (PIB), habiéndose logrado los dos grandes objetivos para los que se diseñó: la recuperación ágil, rápida y sin cicatrices tras la pandemia y la modernización de nuestro tejido productivo, económico y social, según ha destacado el ministro.

