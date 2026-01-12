Vueling lanza descuentos del 20% en vuelos de Barcelona hacia Londres, Bruselas, Zúrich o Ámsterdam

Vueling lanza un 20% de descuento en vuelos seleccionados - VUELING

BARCELONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vueling ofrece, hasta este domingo 18 de enero, un 20% de descuento para vuelos desde Barcelona hacia ciudades como Londres, Bruselas, Zúrich o Ámsterdam, válido para viajar entre el 19 de enero y el 21 de junio.

Según ha informado la aerolínea en un comunicado este lunes, se trata de destinos "perfectos para disfrutar de una escapada urbana, descubrir su oferta cultural o dejarse sorprender por su gastronomía".

La promoción estará disponible hasta el 18 de enero de 2026 a través de la web de Vueling, y permitirá volar entre el 19 de enero y el 21 de junio de 2026.