Comisión Europea.- Agenda gráfica para el día 2 de octubre de 2025

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Enviamos a continuación las previsiones que configuran la cobertura gráfica de Europa Press para el día 2 de octubre de 2025:

NACIONAL

-- 09.00 horas. En Madrid, el vicepresidente ejecutivo de Prosperidad y Estrategia Industrial de la Comisión Europea, Stéphane Séjourn, participa en un desayuno informativo de Fórum Europa.

-- 09.30 horas. En Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García, presenta la Jornada de sensibilización sobre las infecciones de transmisión sexual.

-- 10.00 horas. En Madrid, pleno de la Asamblea de Madrid.

-- 10.00 horas. En Madrid, rueda de prensa final de la Comisión Permanente de la CEE.

-- 10.00 horas. En Valencia, sesión de control al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón.

-- 10.30 horas. En Madrid, la Reina, presidenta de Honor de UNICEF España, preside el acto de entrega de los premios UNICEF España 2025.

-- 10.30 horas. En El Puerto de Santa María (Cádiz), María (Cádiz), la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, atiende a los medios antes de inaugurar la XI Convivencia del programa Mayores Activos.

-- 11.00 horas. En Madrid, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, inaugura el I Congreso del Día Nacional del Tercer Sector.

-- 11.00 horas. En Madrid, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, atiende a los medios antes de participar en la reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana.

-- 11.30 horas. En Vigo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside el acto central del Día de la Policía.

-- 11.50 horas. En Salamanca, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, atiende a los medios antes de inaugurar el curso 25/26 del Máster en Intervención Social y Educativa con Infancia y Adolescencia y el Máster Universitario en Estudios Avanzados de Educación de la USAL.

-- 12.00 horas. En Madrid, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, presenta junto con la directora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), Cristina Fernández, el Plan Estratégico 2025-2027 de la ITSS, Nuevos tiempos de trabajo, nuevas formas de actuación, y la nueva imagen institucional del organismo.

-- 12.00 horas. En Madrid, Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana.

-- 12.00 horas. En Madrid, comparecencia del Presidente de Metroscopia, José Juan Toharia Cortés, ante la Comisión de Investigación sobre la gestión del Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), para informar en relación con el objeto de la comisión.

-- 12.00 horas. En Mengíbar (Jaén), el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, preside el aforo de producción del olivar de la campaña 2025-2026.

-- 12.15 horas. En Teruel, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y Portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, visita la Fundación Tervalis en Teruel.

-- 13.00 horas. En Sevilla, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, presenta el cartel de la Liga Nacional de Novilladas, organizada por la Fundación del Toro de Lidia.

-- 13.00 horas. En Granada, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, realiza una visita institucional al Ayuntamiento para abordar con la alcaldesa, Marifrán Carazo, asuntos de interés.

-- 13.00 horas. En Barcelona, el pte.del PP Alberto Núñez Feijóo y la secr.gral.del PPE Dolors Montserrat abren un encuentro organizado por el PPE

-- 15.00 horas. En Madrid, el vicepresidente ejecutivo de Prosperidad y Estrategia Industrial de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, comparece en la Comisión Mixta para la Unión Europea.

-- 16.30 horas. En O Grove (Pontevedra), el Rey inaugura el 'Foro La Toja - Vínculo Atlántico'.

-- 20.30 horas. En Málaga, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, asiste a la gala del 50º aniversario de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

ECONOMÍA

-- 19.00 horas. En Madrid, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, dialogará con Toni Roldán, director del Centro de Políticas Económicas de Esade.

SOCIEDAD

-- En Madrid, recursos de oficinas del SEPE por la publicación de los datos del paro.

-- 12.00 horas. En Madrid, sindicato de Estudiantes convoca una huelga general estudiantil en apoyo al pueblo palestino, con manifestaciones en distintas ciudades españolas.

-- 12.00 horas. En Barcelona, manifestación del Sindicat d'Estudiants en el marco de la huelga por Palestina.

-- 18.00 horas. En Barcelona, concentración en apoyo a la Flotilla interceptada por Israel (Pl.de la Carbonera).

-- 20.00 horas. En Santiago de Compostela, manifestación en apoyo a la Flotilla interceptada por Israel.

-- 20.30 horas. En Gines (Sevilla), acto de inauguración de la XVII edición de 'Una Pará en Gines' presentado por Laura Sánchez.

CULTURA

-- 10.00 horas. En Madrid, presentación de la exposición 'Robert Capa. ICONS'.

-- 10.00 horas. En Madrid, desayuno de prensa con el escritor Andrés Trapiello, para presentar su nuevo libro 'Próspero viento'.

-- 17.00 horas. En Alcalá de los Gazules (Cádiz), el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, firma un convenio de colaboración entre la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y el Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules para la creación del Museo 'Alejandro Sanz Experience'.

INTERNACIONAL

-- En Tel Aviv/Gaza/Teherán/Líbano, acontecimientos en Oriente Próximo.

-- En Kiev/Moscú, nuevos acontecimientos en la guerra de Ucrania.

-- En Damasco, evolución de la guerra civil siria.

