Comisión Europea.- Agenda Informativa de Europa Press para el 30 de junio ( 2 )

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este jueves, 30 de junio, por EUROPA PRESS agrupadas en las secciones de Economía-Laboral y Turismo:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 09.30 horas: En Madrid, UCI presenta el proyecto RER- Rehabilitación Energética Residencial, que ha recibido financiación del programa European Local Energy Assistance de la Comisión Europea. En Casa de América.

-- 09.30 horas: En Madrid, BME y Kreab organizan las jornadas 'Desafíos de la post-contratación en el entorno de la recuperación tras la pandemia', en el que participarán la directora ejecutiva en ESMA, Verena Ross, y el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura. Palacio de la Bolsa.

-- 10.00 horas: En Online, EY presenta el estudio 'Políticas de vivienda y su incidencia en el largo plazo', con la participación del presidente de Asprima, Juan Antonio Gómez-Pintado.

-- 10.00 horas: En Madrid, el presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, interviene en el Curso de Verano organizado por ATA para hablar del papel del ICO en el impulso del crecimiento y la competitividad de los autónomos y emprendedores. El acto será en la calle Quintana, 21. .

-- 10.00 horas: En Madrid, capital Group organiza un desayuno en el que dará sus perspectivas para el segundo semestre. Calle Marqués de Villamagna, 2. Planta 9.

-- 10.00 horas: En Madrid, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, preside el acto de entrega de la Encomienda de Orden Civil del Mérito Agrario al consejero agrícola de la Embajada de Francia en Madrid, Jérôme Frouté. Sede del ministerio.

-- 10.30 horas: En Madrid, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, participa en la jornada virtual de Funcas sobre 'Evaluación de Políticas Públicas'.

-- 11.30 horas: En Online, Pimco presenta sus perspectivas seculares para los mercados globales y europeos.

-- 13.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reúne con representantes de organizaciones sindicales para abordar las medidas legislativas para hacer efectivo el cumplimiento del Convenio 189 de la OIT sobre los trabajadores domésticos. Sede del Ministerio.

-- 13.45 horas: La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, participa, de forma virtural, en la conferencia 'Euro area's productivity and competitiveness in the new challenging times', organizada por France Stratégie, la OCDE, la Comisión Europea y el Consejo francés de Productividad Nacional.

-- 15.00 horas: La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, participa, de forma virtual, en la conferencia 'The Democratic Challenges of Artificial Intelligence', organizada por School of Transnational Governance (STG) de European University Institute (EUI).

-- 16.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, mantiene una reunión con la consejera ejecutiva de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), Verena Rossen. Sede del Ministerio.

-- 20.00 horas: En Sorrento (Italia), la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, asiste al acto de bienvenida de la Cumbre Mundial de Jóvenes sobre Turismo de la Organización Mundial del Turismo (OMT).

TURISMO

-- 09.30 horas: En Madrid, el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, presenta junto a ForwardKeys datos de perspectivas turísticas para el verano 2022. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Segunda Planta. (Entrada por Paseo de la Castellana, 162).

-- 11.00 horas: En Madrid, NH Hotel Group celebrará la Junta General de Accionistas de la compañía el próximo 30 de junio en el NH Collection Casino de Madrid a las 11.00 horas, en la Calle de Alcalá 15, de forma presencial.