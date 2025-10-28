(AMP) España propone a CE vacunar de emergencia contra la dermatosis en nuevas comarcas de Cataluña y Aragón

Archivo - Varias vacas en una ganadería de lácteo en la parroquia de Piñeiro, a 14 de noviembre de 2023, en Xermade, Lugo, Galicia (España). Son 18 comarcas veterinarias las afectadas por algún brote de Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), la cual ha - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

Gobierno hace seguimiento tras aumento del riesgo de casos de influenza aviar con la posibilidad de activar el confinamiento a nivel nacional

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha remitido a la Comisión Europea (CE) un plan de vacunación contra el virus de la dermatosis nodular contagiosa ampliado a nuevas comarcas de Cataluña y Aragón tras la aparición de 18 focos en explotaciones ganaderas de la provincia de Girona.

En concreto, Agricultura ha explicado que la autorización de la CE es una "condición imprescindible" para aplicar la vacuna contra esta nueva enfermedad que afecta al ganado bovino a nivel nacional.

Tras la aparición de estos focos, los servicios veterinarios de la Generalitat de Cataluña, en coordinación con Agricultura, ha tomado todas las medidas necesarias en las zonas de restricción, incluido el inicio de la vacunación.

En el Comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria de España (Rasve) celebrado hoy, Agricultura ha informado sobre la disponibilidad de vacunas, adquiridas mediante compra de emergencia por un valor de 660.000 euros y que permitirán implementar este plan de vacunación y disponer al mismo tiempo de un stock de contingencia suficiente.

Actualmente, el radio de vacunación aprobado, de 50 kilómetros desde los 18 focos detectados en la provincia de Girona, abarca 2.003 explotaciones con 152.892 cabezas de ganado, según han explicado fuentes del departamento a Europa Press.

Con el plan, que debe recibir el visto bueno de la CE, se quieren alcanzar otros 369.323 animales repartidos por 2.164 explotaciones de una veintena de comarcas catalanas, así como 685 fincas con 86.386 vacas de tres comarcas de Aragón.

Asimismo, el plan también prevé una zona de perivacunación de cinco comarcas de Aragón y seis de Cataluña donde "lo que se hace es una vigilancia extrema de los servicios veterinarios".

La hoja de ruta ya tiene el visto bueno técnico del Gobierno y de las comunidades autónomas, pero necesita la aprobación de la CE para poderse llevar a cabo, aunque el Gobierno cree en "las próximas horas o días" recibirán el visto bueno de los expertos.

Asimismo, fuentes del Ministerio han recordado que "no es tan fácil ni adoptar ni que te aprueben una vacunación preventiva", ante lo que ha pedido cautela hasta tener luz verde.

Teniendo en cuenta la situación epidemiológica de la enfermedad, el Rasve recuerda la "necesidad de extremar" las medidas de bioseguridad en todas las explotaciones de ganado vacuno y en el transporte de animales, incluidas aquellas relacionadas con la desinsectación.

Asimismo, ha recordado la obligación por parte de ganaderos y veterinarios de comunicar a los servicios veterinarios oficiales de cualquier sospecha de enfermedad, ya que su detección precoz resulta muy importante crítica para reducir su impacto y su difusión.

FONDO DE VACUNAS

De esta forma, el objetivo es "aislar todavía más el virus y proteger el resto de España", así como crear un fondo de vacunas propio con aproximadamente un millón de dosis para poder distribuir de manera más ágil los viales.

Según el Gobierno, Cataluña ya tiene aproximadamente 300.000 dosis vacunales, lo que es "suficiente" como para cubrir la actual zona de restricción, pero no la que resultará de la eventual aprobación del plan que han enviado a la CE.

NO DESCARTAN NUEVOS FOCOS

El Ministerio no ha podido descartar que en los próximos días puedan aparecer más focos en las zonas vacunadas, pero ha confiado y respaldado el trabajo de Cataluña, que ya ha suministrado 100.000 viales.

Por otro lado, ha confiado en que las bajas temperaturas hagan que las moscas que contagian vayan muriendo, y con ellas el virus, que es una enfermedad viral del ganado bovino, producida por un virus de la familia poxviridae, género capripoxvirus.

En cuanto al calendario, el Gobierno no ha podido detallar cuanto se tardará en suministrar los viales.

INFLUENZA AVIAR

Por otro lado, el comité Rasve, en el que están representadas todas las comunidades autónomas, también se ha intercambiado información y evaluado las medidas para hacer frente a enfermedades que en el último mes afectan de manera especial al territorio español, en particular la dermatosis nodular contagiosa y la influenza aviar.

Con respecto a la influenza aviar, todas las regiones con focos activos en aves de corral están finalizando las actuaciones de erradicación, y no hay en la actualidad nuevas sospechas en granjas.

En avifauna silvestre la situación es diferente, con un incremento de casos y del nivel de riesgo, por lo que algunas comunidades autónomas están valoran la posibilidad de activar normativas para el confinamiento de aves en sus territorios.

De esta forma, la disminución de las temperaturas prevista para los próximos días y los movimientos migratorios de aves silvestres procedentes de Norte y Centro de Europa que tienen lugar anualmente en estas fechas aumenta el riesgo de la aparición de nuevos casos durante las próximas semanas.

El Ministerio que lidera Luis Planas está realizando un "seguimiento y evaluación" continua del riesgo existente, con la posibilidad de activar el confinamiento a nivel nacional.