Comisión Europea.- Avance de la Agenda Informativa de Europa Press Sociedad para mañana

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) - -- 09.00 horas: En Madrid, Amigas de la Tierra Europa, con la colaboración de Ecologistas en Acción, valora las últimas medidas de seguridad alimentaria de la Comisión Europea. Por Zoom. Online.

-- 09.30 horas: En Madrid, la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior (RAICEX) y la Fundación Ramón Areces organizan "Somos RAICEX", con el neurocientífico Rafael Yuste. En la sede de la Fundación Ramón Areces (C/Vitruvio, 5).

-- 09.30 horas: En Madrid, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, clausura la jornada "Migración, fuente de riqueza" para conmemorar el Día de las Personas Migrantes, que se celebra el 18 de diciembre. En el salón de actos del CREADE de Pozuelo de Alarcón (Paseo de la Casa de Campo, 1) .

-- 10:00 horas: Comisión de Seguimiento y Evaluación de las Estrategias acordadas por el Senado dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con la comparecencia de la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, para informar sobre las víctimas de violencia de género en 2024, sobre las medidas del Gobierno previstas para este año y sobre los avances del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en materia de violencia vicaria. En el Senado.

-- 10.00 horas: En Madrid, Diaconía presenta los resultados del estudio "The Good Question: ¿Qué se esconde detrás de las agencias de OnlyFans?". En el Espacio Eventize (C/ María de Molina, 41).

-- 10.30 horas: En Madrid, elEconomista celebra los VII Premios Hipatia "Mujeres en la ciencia" (C/ Condesa de Venadito, 1, planta 11),.

-- 10.30 horas: En Madrid, Academia de la Televisión y Fundación SGAE tienen un encuentro con los nominados a Mejor Ficción en los Premios Iris 2025. En el Palacio de Longoria SGAE (C/Fernando VI, 4).

-- 10.50 horas: En Madrid, el director del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), José Manuel Sánchez Duarte; el ssecretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa García; y el secretario general de Universidades y presidente del SEPIE, Francisco García Pascual, asisten a la apertura de la "Jornada anual de difusión Erasmus+ 2025", que organiza el SEPIE. NOTA: Atención a medios a las 10.50. Inicio de la jornada, a las 11.00 horas. En el Teatro Real de Madrid (Plaza Isabel II, S/N).

-- 11.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reúne con las organizaciones sindicales para abordar el real decreto de prevención de riesgos laborales de los bomberos que desarrolla la ley básica de su profesión. En el Ministerio de Trabajo y Economía Social (Paseo de la Castellana 63).

-- 11.00 horas: En Madrid, FSC-CCOO se moviliza para mejorar las condiciones de trabajo en la AEMET, frente a su sede en Madrid. C/ Leonardo Prieto Castro, 8.

-- 11.00 horas: En Madrid, Accem presenta el informe "INFRA-D: Entre la discriminación y la denuncia". En el Ateneo La Maliciosa (C/ Peñuelas, 12).

-- 11.30 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura el acto 'Avanzando en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática', que contará con las intervenciones de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. También asistirá la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. NOTA: Cita para medios a las 10:30 horas. En el Círculo de Bellas Artes de Madrid (C/ Alcalá, 42) y online.

-- 12.00 horas: Comisión de Igualdad, con la comparecencia de la presidenta de la Federación Española de Duelo Gestacional, Perinatal y Neonatal (FEDUP), Montserrat Robles López, ante la Comisión de Igualdad, para exponer las demandas de las familias en relación con el duelo perinatal. En el Senado.

-- 13.30 horas: En Madrid, COCEDER celebra un webinar de "Presentación resultados del análisis sobre las actitudes hacia las personas migrantes, Proyecto Miradas Diversas para construir Comunidades Acogedoras". Online.

-- 13.30 horas: En Madrid, la Organización Interprofesional de Carne de Vacuno - PROVACUNO, organiza un reparto de comidas solidarias en diferentes centros de acogida de Madrid para personas sin hogar, con el apoyo de varias estrellas Michelin y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. En la Fundación José María de Llanos (C/ Martos, 185).

-- 14.00 horas: En París, rueda de prensa de la OCDE y la Oficina Europea de Patentes (OEP) sobre su informe conjunto "Mapping the global quantum ecosystem". Online.

-- 19.00 horas: En Madrid, el Museo de Cera de Madrid incorpora a La Abeja Maya en colaboración con DeAPlaneta Entertainment (Pl. de Colón, 1).

-- 19.30 horas: En Madrid, entrega de los Premios Magisterio a los Protagonistas de la Educación, en CaixaForum (P.º del Prado, 36).

-- 19.30 horas: En Madrid, la Fundación NEOS presenta una nueva edición del FORO NEOS para presentar el libro "El Señor nos lleva de la mano. Homilías privadas" (Ediciones Encuentro, 2025), una obra póstuma que reúne las homilías más íntimas e inéditas del Papa Benedicto XVI. En el Auditorio de la Mutua Madrileña (P.º de Eduardo Dato, 20).