Szapiro (CE) aboga por una política europea centrada en acciones locales ante "el reto" de la vivienda

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de la Comisión Europea (CE) en Barcelona, Manuel Szapiro, ha afirmado que la comisión está preparando una agenda política para las ciudades europeas con iniciativas locales para afrontar "el reto del acceso a la vivienda".

Lo ha dicho en su intervención en la World Metropolitan Summit que celebra su 10 aniversario en Barcelona, en la que también ha participado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el de Cornellà de Llobregat (Barcelona) y vicepresidente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Antonio Balmón; el de Ramala, Issa Kassis; y el de Zhovkva (Ucrania), Oleh Volskyi, entre otros.

El representante europeo ha sostenido que "lo local es el nuevo punto central" y que la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, ha avanzado el debate sobre vivienda, conocedora de su importancia.

Además, ha asegurado que están "muy impresionados" con la iniciativa 'Mayors for Housing' liderada por Collboni que junta grandes capitales europeas para afrontar el reto de vivienda desde Europa.

"Sabemos que es un derecho humano con el que muchos alcaldes trabajan en su día a día. Es una crisis social y que afecta permanentemente a grupos vulnerables", ha añadido.