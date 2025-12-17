La Unión Europea designa un laboratorio de referencia para la salud pública sobre virus respiratorios

Archivo - Laboratorio. Probeta - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / PATTONMANIA/ENAC

La Comisión Europea ha adoptado un Reglamento de Ejecución por el que se designa un nuevo laboratorio de referencia de la Unión Europea (LRUE) para la salud pública sobre virus respiratorios, formado por un consorcio de ocho centros europeos liderados por el Centro Médico Erasmus (Róterdam, Países Bajos) con vigencia hasta el 18 de diciembre de 2032.

Este es el décimo LRUE dedicado a la salud pública. Además del Centro Médico Erasmus, el consorcio lo componen el Instituto Nacional Holandés de Salud Pública y Medio Ambiente (Países Bajos), el Instituto Pasteur (Francia), el Hospital Universitario Charité (Alemania), la Universidad Aristóteles de Salónica (Grecia); el Statens Serum Institut (Dinamarca), el Instituto Nacional de Salud Doutor Ricardo Jorge (Portugal), y el Robert Koch-Institut (Alemania).

Según el Reglamento de Ejecución de la Comisión publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, este laboratorio de referencia apoyará a los laboratorios nacionales de referencia y promoverá buenas prácticas y calidad para reforzar la microbiología de salud pública en el ámbito de los virus respiratorios.

En concreto, prestará apoyo a los laboratorios nacionales para actividades relacionadas con el virus de la gripe, el virus SARS-CoV-2 y el virus respiratorio sincitial (VRS). En caso de que exista una necesidad a escala de la UE relacionada con otros virus respiratorios con potencial epidémico o pandémico, como el SARS-CoV, el MERS-CoV, el enterovirus D68, el adenovirus y el metapneumovirus humano, o un nuevo virus respiratorio, podrá pedirse al EURL que también lleve a cabo trabajos y asesore sobre estos otros virus respiratorios.

El EURL será responsable de proporcionar servicios de diagnóstico de referencia, pruebas de laboratorio, servicios de caracterización genotípica o fenotípica de virus, realizar análisis de datos genómicos para supervisar y analizar la evolución genética de patógenos, ofrecer evaluaciones externas de calidad, asesoramiento científico y asistencia técnica, o evaluar la preparación ante situaciones de pandemia o brote; todo ello en el ámbito del EURL.

Asimismo, deberá garantizar la coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS), sus centros colaboradores, laboratorios de referencia u otras iniciativas pertinentes. También deberá colaborar, en cooperación con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) o la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés), u otras agencias y organismos de la UE, según proceda; así como con laboratorios de terceros países en un contexto internacional que beneficie a la salud pública en la Unión Europea.

Un estudio reciente del ECDC destaca los desafíos que enfrentaron los laboratorios de salud pública durante la pandemia de Covid-19, incluyendo dificultades para compartir datos y coordinarse. El estudio subraya la importancia de la colaboración y las redes para superar estas barreras; las alianzas regionales y a nivel de la UE resultaron vitales para mejorar la vigilancia y la comunicación durante la crisis.

En este sentido, el ECDC ha resaltado que el establecimiento del EURL es una "medida clave" para aprovechar estas lecciones y fortalecer la resiliencia de la UE ante futuras amenazas para la salud.

La red de laboratorios europeos de referencia (EURL) para salud pública está gestionada y coordinada por el ECDC. Los primeros seis EURL para salud pública se designaron el 22 de marzo de 2024 y están operativos desde enero de 2025. El 29 de noviembre de 2024 se designaron otros tres EURL para la salud pública y se espera que estén financiados y operativos en enero de 2026.