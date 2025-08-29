Von der Leyen anuncia la adjudicación completa de los 150.000 millones de euros en préstamos para Defensa

BRUSELAS 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este viernes la adjudicación completa de los 150.000 millones de euros en préstamos para incrementar el gasto en Defensa de la Unión Europea (UE) --el instrumento SAFE, por sus siglas en inglés-- en el marco de un plan de rearme que aspira a movilizar 800.000 millones en la próxima década.

"Me complace anunciar que hemos alcanzado la suscripción completa de los 150.000 millones de euros", ha señalado la líder alemana en Riga (Letonia), donde ha comenzado su gira por los siete Estados miembro colindantes con Rusia y Bielorrusia tras el ataque con drones perpetrado el jueves por el Ejército ruso y que causó daños materiales en las oficinas de la Delegación de la UE en Kiev (Ucrania).

La jefa del Ejecutivo comunitario ha señalado que los 150.000 millones en préstamos se repartirán entre los 19 Estados miembro solicitantes, entre los que se encuentra Letonia.

"Muchos Estados miembro han indicado que también los utilizarán para apoyar a la industria de defensa ucraniana. Se trata, por tanto, de un auténtico éxito europeo", ha destacado Von der Leyen, que cree que Europa va "por buen camino" en materia de Defensa.

No obstante, ha recordado que queda "mucho trabajo por delante", comenzado por el balance de la hoja de ruta para el rearme de cara a 2030 junto a los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre prevista para el 23 y 24 de octubre en Bruselas, donde se analizarán las deficiencias de capacidad, así como la manera de subsanarlas.

"Ya es hora de estar preparados", ha remachado la presidenta de la Comisión, que aboga también por contribuir a garantizar que Ucrania cuente con garantías de seguridad sólidas frente a la "brutal" agresión perpetrada por el presidente ruso, Vladimir Putin, al que ha tildado de "depredador".