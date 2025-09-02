Comité Europeo de las Regiones.- Agenda gráfica para el día 3 de septiembre de 2025

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Enviamos a continuación las previsiones que configuran la cobertura gráfica de Europa Press para el día 3 de septiembre de 2025:

NACIONAL

--09.15 horas. En Santander, foto de familia de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; el presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García-Page; el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en el marco del encuentro 'De la Idea a la Acción: Los 30 años del Comité de las Regiones y la Evolución de la Política de Cohesión'.

--09.30 horas. En Santander, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en la inauguración del curso que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) organiza con el título 'De la idea a la acción: Los 30 años del Comité de las Regiones y la evolución de la política de cohesión'.

--10.00 horas. En Sevilla, ronda de ruedas de prensa de representantes de los grupos políticos en el Parlamento.

--10.00 horas. En Madrid, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, preside el homenaje a los diez bomberos fallecidos en los Almacenes Arias hace ahora 38 años, que se celebrará en la plaza del Carmen.

--10.30 horas. En Sevilla, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, preside la reunión de coordinación de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (EMA).

--10.30 horas. En Madrid, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se reúnen con representantes de las organizaciones Greenpeace, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, WWF y SEO Bird Life, así como con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales para analizar la situación tras la reciente oleada de incendios.

--10.30 horas. En Madrid, el Rey recibe en audiencia al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que hará entrega a Don Felipe de la Memoria Anual de la Institución.

--10.40 horas. En Soria, la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita las instalaciones del polígono industrial de Valcorba, donde está prevista la construcción de un Centro de Capacidades Tecnológicas Avanzadas de la Defensa. La jornada dará comienzo en la Subdelegación de Defensa, desde donde se trasladará al polígono industrial.

--11.00 horas En Granada, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, participan en la inauguración del XV Congreso de Economía Agroalimentaria.

--11.00 horas. En Algeciras (Cádiz), la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, visita el Centro de Gestión del Medio Marino Andaluz (Cegma).

--11.00 horas. En Madrid, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atenderá a los medios de comunicación.

--11.15 horas. En Madrid, el Rey recibe en audiencia al Comité Ejecutivo de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME).

--12.00 horas. En Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presenta el balance provisional de la siniestralidad vial registrado en las carreteras españolas durante los pasados meses de julio y agosto.

--12.00 horas. En Madrid, el Rey recibe en audiencia a una representación del periódico digital 'okdiario'.

--16.15 horas. En Londres, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja a Londres para mantener una reunión bilateral con el primer ministro británico, Keir Starmer.

--13.00 horas. En Santander, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, clausura el curso de AMETIC

--16.30 horas. En Tarragona, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, encabeza una reunión bilateral a puerta cerrada entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Tarragona

--17.30 horas. En Tarragona, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el ministro Ernest Urtasun, el alcalde Rubén Viñuales y la consellera Sònia Hernández presiden la constitución del Consorci de Gestió de Patrimoni de Tarraco

SOCIEDAD

--11.30 horas. En Madrid, bomberos forestales de la Comunidad de Madrid convocan una concentración para exigir la negociación de un convenio de empresa con Traga.

CULTURA

--10.30 horas. En Madrid, la actriz Emma Suárez y el actor Juan Diego Botto anuncian los tres títulos que optan a representar a España en la próxima edición de los Oscar.

--19.00 horas. En Santander, la actriz y presentadora Cayetana Guillén Cuervo recibe el XVI reconocimiento de la UIMP a la 'Cinematografía'.

INTERNACIONAL

--En Tel Aviv/Gaza/Teherán/Líbano, acontecimientos en Oriente Próximo.

--En Kiev/Moscú, nuevos acontecimientos en la guerra de Ucrania.

--En Damasco, evolución de la guerra civil siria.

Pueden consultar las imágenes del servicio gráfico de Europa Press en https://fotos.europapress.es/