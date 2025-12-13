Comunitat Valenciana dice que "el acuerdo de la UE es resultado del esfuerzo y sacrificio de los pescadores"

VALENCIA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha valorado el acuerdo alcanzado en la Unión Europea que permitirá a la flota del Mediterráneo mantener hasta 143 días de actividad en 2026, un resultado que llega después de que la propuesta de partida de la Comisión situara el escenario en solo 9,7 días, un recorte "inviable" para el sector.

Barrachina ha subrayado que "este avance no cae del cielo ni es un trofeo de última hora, sino que es el resultado del esfuerzo y los sacrificios de los pescadores durante años, y de la presión constante del sector y de quienes hemos estado a su lado".

Así, a través de un comunicado, ha puesto en valor que, "por primera vez en seis años", se recuperan días de pesca, rompiendo con "cinco años de un plan socialista del Mediterráneo que ha liderado una etapa aciaga de recortes injustificados". "Ahora, con un Comisario sensato, se están haciendo las cosas con sentido común", ha agregado.

El conseller ha señalado que la continuidad de los 143 días está vinculada a la aplicación de medidas de sostenibilidad y compensación, y ha destacado que "la pesca mediterránea no necesita propaganda; necesita decisiones con sentido común y respeto a quien sostiene empleo y economía en nuestro litoral".

En este sentido, Barrachina ha insistido en que "el objetivo es consolidar esta primera corrección y seguir ganando margen, acreditando con datos la mejora del stock pesquero y defendiendo en Europa un marco regulatorio que permita trabajar".