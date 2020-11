Delegada del Gobierno pide a Junta trabajar y presentar "buenos proyectos" para que venga mayor número de fondos de UE

MÁLAGA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, ha señalado en relación con el reparto de fondos de la UE para la recuperación económica que lo que tiene que hacer la Junta es trabajar y "moverse" por toda la región para que se presenten "los mejores proyectos para que venga el mayor número de fondos a nuestra tierra".

García, en un acto en Málaga y tras ser preguntada por el reparto de ayudas de la UE y la alusión por parte de la Junta a que dichos repartos podrían no ser equitativos, ha afirmado que "no hay que ponerse el parche antes de que salga la herida".

"Estamos hablando de que esos fondos europeos para la recuperación económica van a venir previa presentación de proyectos", ha recordado, añadiendo que serán dentro de unas líneas estratégicas "que también están habladas y han estado puestas a disposición dentro de este gran plan de recuperación que es del Gobierno de España pero que es para todo el territorio y en el que se cuenta con las comunidades".

A juicio de la representante del Ejecutivo central en la región, "lo que se tiene que hacer desde Andalucía es presentar buenos proyectos para conseguir ese desarrollo de nuestro territorio; contar con el sector privado, que es clave y fundamental, y presentar buenos proyectos a lo que son las líneas estratégicas, como es la sostenibilidad, respeto al medio ambiente "y ese cambio de modelo productivo que también fundamental, como una estrategia de futuro de nuestra propia economía".

Por tanto, ha incidido, "no hay que pensar qué poco nos va corresponder cuando aún no se han presentado proyectos en Andalucía. Lo que hay es que trabajar, que me consta que el vicepresidente --Juan Marín-- es el responsable de esa oficina de proyectos".

"Lo que tiene que hacer es moverse por toda Andalucía para que se presente los mejores proyectos para que vengan el mayor número de fondos a nuestra tierra", ha reiterado la dirigente.

Cuestionada, en concreto, por qué la Junta pone la tirita antes de la herida, ha dicho desconocerlo: "No sé si quieren confrontar en este sentido. Quiero pensar que quizá es porque no creen mucho en sus capacidades, no lo sé; quizá es una debilidad lo que está planteando".

"Lo que tiene que hacer es trabajar con los sectores económicos, el tejido empresarial, con todas las instituciones y presentar buenos proyectos para nuestra tierra. Eso es lo que tiene que estar haciendo la Junta", ha concluido García.