Ecovidrio recupera más de una tonelada de envases de vidrio en 2025, el 72,3% del total, y supera los objetivos de la UE

La recogida de vidrio sube un 1,8% en Cantabria y Santander se sitúa entre las diez capitales más recicladoras - ECOVIDRIO

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ecovidrio ha recuperado 1.042.834 toneladas de residuos de envases de vidrio en 2025, según ha anunciado el SCRAP este miércoles. Más del 90% del total, unas 981.094 toneladas, provino de la separación en origen a través del contenedor verde.

Con una cuota de mercado de más del 98%, alcanzó una tasa estimada de reciclaje de vidrio del 72,3% en 2025. Por lo tanto, superó los objetivos fijados por el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, que establecía una tasa de reciclado del 70% para el año pasado. De hecho, España ya alcanzó esta cifra hace dos años.

En todo el país se depositaron 3.359 millones de envases en los contenedores verdes, el equivalente a más de nueve millones de envases al día, más de 6.000 por minuto. Esto quiere decir que, de media, cada ciudadano depositó casi 20 kilos de residuos de envases de vidrio en 2025, o lo que es lo mismo, 68 envases.

Según el SCRAP, esto supone un incremento del 0,3% respecto al 2024. De manera paralela, el consumo se estima que se redujo en torno al 0,2%. De acuerdo con el director general de Ecovidrio, José Manuel Núñez-Lagos, esta pequeña caída se explica por la bajada del consumo en la hostelería, que ha tenido que subir sus precios por el contexto actual.

Además, también ha apuntado a cómo el nivel de confianza del consumidor es actualmente bajo "debido a todas las incertidumbres" actuales e "independientemente del crecimiento económico".

Por ciudades, las capitales que lideraron la aportación ciudadana al contenedor verde en España fueron San Sebastián (con 35,8 kilos por habitante), Pamplona (29,1 kg/hab) y Bilbao (25,1 kg/hab), "ciudades en las que el consistorio ha cedido las operaciones de contenerización y recogida a Ecovidrio para su posterior tratamiento y reciclaje".

A estas le siguen Palma (24,2 kg/hab), Vitoria-Gasteiz (22 kg/hab), Barcelona (21,8 kg/hab), Granada (21,5 kg/hab), Segovia (20,3 kg/hab) y Santander (19,9 kg/hab), que tuvieron una aportación ciudadana por encima de la media nacional. A nivel autonómico, las tres comunidades autónomas (CCAA) con mejores tasas son Baleares (33 kg/hab); País Vasco (27,1 kg/hab); La Rioja (25,8 kg/hab).

En este sentido, Núñez-Lagos ha recalcado que si se quiere seguir cumpliendo con los objetivos de recogida "la legislación tiene que seguir poniendo el foco en la recogida separada", que es "fundamental". En este sentido, ha puesto en valor que España es uno de los países "con mejor contenerización". En total, el país cuenta con 260.991 contenedores verdes, es decir, uno por cada 188 habitantes.

Al margen de ello, Ecovidrio ha explicado que ha recuperado un total de 61.740 toneladas de vidrio de manera complementaria. Estas no fueron correctamente separadas en origen y pudieron recuperarse a través de las 26 plantas de Residuos Urbanos presentes en toda España.

De cara al futuro, el director general de Ecovidrio ha indicado que Ecovidrio "ya tiene la mirada puesta en 2030". Para ese año, el objetivo de la UE es llegar al 75% de tasa de reciclaje de envases de vidrio. Por su parte, el SCRAP pretende llegar al 80%. Para conseguirlo, ha elaborado un plan estratégico.

Entre otras cosas, este incluye un refuerzo de los planes "para ofrecer más y mejores servicios a las empresas". Además, opina que "hay que focalizar todos los esfuerzos en la recogida por contenedor, que es la más eficaz". "Todas las actividades que queremos llevar a cabo van a estar fundamentalmente enfocadas a ello", ha recalcado.

En líneas generales, Ecovidrio no observa grandes diferencias en la recogida de vidrio, si acaso una tendencia "menor" en la franja de edad más joven, de 18 a 34 años. "Con independencia de que hay determinados públicos que pudieran tener una menor predisposición, merece la pena dirigirnos a todo el mundo porque realmente hay oportunidades para convencer a todo el mundo", ha apuntado Núñez-Lagos.

MEJORA DE LA RECOGIDA DE VIDRIO GRACIAS A LA IA

Durante 2025, Ecovidrio ha afianzado su apuesta por EcoBarrios, una estrategia con la que busca aumentar la recogida de vidrio. A través de su histórico de datos de recogida diaria y gracias el uso de la inteligencia artificial (IA), el SCRAP estudia la recogida en distintas unidades censales de España, observa cuáles son las que más vidrio recogen y las que menos y con ello selecciona en cuáles trabajar.

Ya sobre el terreno, el SCRAP decide una estrategia, ya sea aumentar el número de contenedores y acercarlos al ciudadano, o ya sea con campañas de concienciación. Gracias a ello, Ecovidrio ha conseguido aumentar la recogida selectiva en estos lugares "un 12% de media". "Hemos llegado a actuar sobre 1,2 millones de viviendas, 2,6 millones de ciudadanos, 86 ciudades, en 1.752 secciones censales", han destacado desde el SCRAP.

En la actualidad, están trabajando en la optimización de las rutas de recogida con algún recogedor ya que gracias a su histórico de datos pueden predecir las 'curvas de llenado' de los contenedores, es decir, cuándo se van a llenar.