La Fiscalia demana al Suprem que obri judici contra Ponsatí per un delicte de desobediència per l'1-O

La Fiscalia ha demanat a la sala penal del Tribunal Suprem que obri un judici oral contra l'exconsellera catalana i eurodiputada de Junts Clara Ponsatí un cop el jutge instructor, Pablo Llarena, va dictar al juliol la interlocutòria de conclusió de sumari després de prendre-li declaració quan va ser detinguda per un presumpte delicte de desobediència per l'1-O.

Segons ha avançat 'OkDiario' i han confirmat fonts fiscals a Europa Press, el ministeri públic ha presentat l'escrit abans que els magistrats de la sala es pronunciïn sobre l'horitzó judicial de Ponsatí.

El juliol passat, Llarena va dictar la interlocutòria de conclusió de sumari en considerar que després d'haver-li pres declaració no calia cap més indagació. Així, va posar fi a les perquisicions i les va elevar a la sala penal, que decidirà els pròxims passos.

Ponsatí va ser detinguda al juliol després que ella mateixa va anunciar a través de les seves xarxes socials que era a Barcelona, malgrat l'ordre de crida i cerca nacional que pesava en contra seu.

Llarena va acordar que fos el jutjat de guàrdia de Barcelona qui li prengués declaració per comunicar-li el seu processament per desobediència i poder continuar així amb el procediment penal.

L'exconsellera es va acollir al dret a no declarar i després va quedar lliure, tal com havia disposat l'instructor de l'1-O, tot i que amb la imposició de designar un domicili a Espanya per rebre les notificacions judicials.

