Gobierno dice que el informe de la Eurocámara sobre Almaraz "no es vinculante" y lo ve "enredos políticos" de PP y Vox

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, atiende a los medios de comunicación - EUROPA PRESS

BADAJOZ 7 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha apuntado que el informe aprobado este pasado miércoles por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en el que pide reconsiderar el cierre de la Central Nuclear de Almaraz "no es vinculante", sino que a su juicio "simplemente es una cuestión puramente política del Partido Popular y de Vox para ir contra el PSOE".

Sobre Almaraz y su posible continuidad, el delegado del Gobierno ha remarcado que la fase actual pasa por el estudio por parte del Consejo de Seguridad Nuclear.

"Mientras no tengamos el informe no podemos decir otra cosa, porque lo que está claro es que el primer requisito que hay que tener es la seguridad", ha recalcado el delegado del Gobierno, quien ha señalado que la seguridad "la garantiza en España el Consejo de Seguridad Nuclear, que está realizando el informe oportuno, una vez que presentaron las empresas la solicitud de la prórroga".

Así, a preguntas de los periodistas este jueves en Badajoz, Quintana ha considerado que "a partir de ahí son enredos políticos del Partido Popular y de Vox, sin más", ya que estos partidos "saben que no es vinculante ni nada, pero hacen ruido y eso es lo que pretenden y consiguen, hacer ese ruido", ha concluido Quintana tras una reunión sobre la seguridad con motivo de la campaña contra el robo de frutas.

Cabe recordar que la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha pedido este pasado miércoles reconsiderar el cierre previsto de la Central Nuclear de Almaraz y ha reclamado que cualquier decisión se base en una evaluación de impacto "rigurosa" que tenga en cuenta sus implicaciones económicas, sociales y energéticas.

Así consta en las conclusiones del informe de la misión de eurodiputados que visitaron la instalación extremeña, un texto adoptado por la comisión parlamentaria y que alerta de las posibles consecuencias del cierre para la región y el sistema energético.