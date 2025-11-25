Irene Montero acusa a Feijóo de "poner en serio peligro a las mujeres" al pretender derogar la ley de solo sí es sí

La secretaria política de Podemos, Irene Montero, atiende a los medios antes de un acto de Podemos, a 7 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Los dirigentes de Podemos han participado en un acto llamado ‘Nacionalizar Repsol’. - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exministra de Igualdad y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "poner en serio peligro a las mujeres" con la pretensión de derogar la ley del solo sí es sí.

En opinión de la dirigente de la formacion morada, el dirigente del PP "quiere los mismo respecto a las víctimas de violencia sexuales que con los cribados del cáncer de mama en Andalucía, que es poner en serio peligro a las mujeres". Y, en una entrevista en TVE recogida por Europa Press, ha afeado al Gobierno de Juanma Moreno en Andalucía que "estén atendido a las víctimas de violencia sexual en barracones".

Para Montero, derogar la Ley de garantía integral de la libertad sexual es "ir contra toda la legalidad internacional que España tiene la obligación de cumplir, desde el Convenio de Estambul hasta la Directiva Europea de lucha contra las violencia machista, ir conra el propio Pacto de Estado contra la violencia de género".

Según la dirigente de Podemos, "cada vez más tribunales en España están reconociendo que, a pesar de la ofensiva judicial y golpista con la ley del sólo sí es sí, ésta es más fuerte contra los agresores que el Código Penal anterior". Por ello, ha reivindicado, "lo que se debe hacer es aplicar la norma, no derogarla".

"UNA SOCIEDAD SEGURA"

Asimismo, en un video difundido en redes sociales, la secretaria política de Podemos ha reclamado una "sociedad segura" y vidas "libres" de violencias machistas para las mujeres.

"Y por eso hoy, 25 de noviembre, Día Internacional contra las violencias machistas, decimos que no queremos que los hombres nos protejan, queremos que la sociedad sea segura", asegura Montero en un vídeo que ha compartido en su red social X.

En este sentido, Montero menciona conductas entre mujeres, como compartir la ubicación al volver a casa, fingir llamadas telefónicas o evitar quedarse a solas con determinados hombres, para ilustrar el impacto cotidiano de las violencias sexuales. En contraste, recalca que los hombres no se ven obligados a adoptar estas precauciones.

"Entonces, ¿por qué nos dicen que las feministas molestamos? ¿Por qué nos insultan? ¿Por qué nos ridiculizan? Pues porque hay muchos que quieren que sigamos viviendo con vidas llenas de violencia y en silencio para que ellos puedan seguir agrediendo con impunidad", indica.

También ha mencionado la agresión sexual a dos activistas de Femen el pasado 20 de noviembre. "Porque quieren estar en la calle y tocarle la teta a una chica, como pasó el otro día, con todas las cámaras de televisión grabando y que nadie haga nada, ni siquiera la Policía, a pesar de ser una agresión sexual", señala.

Además, la exministra de Igualdad reivindica que las mujeres no buscan protección masculina, sino un entorno social que garantice su libertad y seguridad.

"Queremos estar igual de seguras que estáis vosotros en las calles, en el trabajo, en la universidad, en el instituto, en los bares y en nuestras propias casas. Es muy sencillo, ¿verdad? Queremos ser libres y ser tratadas como personas. Eso queremos las feministas", concluye.