Irene Montero avisa que el Gobierno "no tiene futuro" y que Sánchez insiste en mostrarse como "mal menor" ante PP y Vox

a 7 de noviembre de 2025, en Madrid (España)

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha afirmado que el Gobierno "no tiene futuro" tras el balance del presidente Pedro Sánchez, sobre el ecuador de la legislatura, y le ha acusado de que solo es una "fábrica de ultraderechistas". También le ha reprendido por seguir en la estrategia de tener que escoger entre el "mal menor", las políticas del PSOE, o la llegada de PP y Vox al Ejecutivo.

"Ahora se ve a quién había que sacar del Gobierno, que no era el feminismo sino a los corruptos y los puteros", ha exclamado a través de un vídeo publicado en sus redes sociales para reaccionar a la comparecencia de Sánchez y en alusión a los casos de presunto acoso y corrupción que salpican al entorno del PSOE.

La exministra de Igualdad ha recriminado al jefe del Ejecutivo de "presumir de ser el más feminista" pero ha achacado a Sánchez y al PSOE que en estos años este movimiento "había ido demasiado lejos" y que "molestaba y hacía ruido", o dejar que pasara la "ofensiva reaccionaria contra la Ley 'solo sí es sí'.

"En esta legislatura lo han metido (el feminismo) en un cajón y actúan solo cuando les estalla el escándalo mediático (...) Ahora ya no dice que el feminismo incomoda a sus amigos de 40 y 50 años, sino que es muy feminista", ha recriminado Montero.

Luego, ha censurado que el presidente haya venido a decir en su balance "que todo está muy bien" cuando, a su juicio, la "realidad es que este gobierno no sirve para nada" y "no tiene futuro".

Y es que ha denunciado que el Ejecutivo ha apostado por el rearme militar, anuncia ayudas a los rentistas "pero nada de prohibir alquileres turísticos" o expropiar a "fondos buitre" las miles de vivienda que acaparan.

LA REALIDAD ES QUE ÁBALOS Y CERDÁN HAN PASADO POR PRISIÓN

También ha confrontado que la realidad de este Gobierno es que dos exsecretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, han pasado "por la cárcel por corrupción", y que tampoco ha anunciado "ni una sola medida para frenar a la derecha golpista".

También ha afeado que el PSOE insiste en que los progresistas renuncien a resolver los principales problemas del país y tener que elegir entre el "mal menor", que es el actual Gobierno, o el "mal mayor" que supondría que PP y Vox llegaran a la Moncloa.

La número dos de Podemos ha recriminado al presidente que no haya dedicado "ni una palabra a Palestina" y que en el actual momento político "hay que ser y no parecer feminista".

"Querer solo aparentar feminismo es una alfombra roja a la extrema derecha", ha insistido Montero para reafirmar que el objetivo es "poner en pie" a la izquierda alternativa, "recuperar la brújula moral" y "defender con firmeza las causas que son justas".