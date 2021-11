Junta aprueba proyecto de Presupuesto de 43.816 millones, con 5.900 de fondos UE, y prevé crear 110.000-125.000 empleos

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (c); el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo (d), y el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Un

SEVILLA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este miércoles el proyecto de Presupuestos para 2022, cuya dotación dotal asciende a 43.816,3 millones euros, cifra que representa un crecimiento del gasto del 9% respecto a 2021, incorpora 5.900 millones procedentes de los fondos europeos, y apunta una previsión de crecimiento del 7% de la economía andaluza, que, de cumplirse, se traduciría en una creación de empleo que se movería en una horquilla de entre 110.000 y 125.000 empleos, un aumento del 3,5%-4%, según los datos que ha ofrecido en la rueda de prensa posterior.

Los consejeros de la Presidencia, Elías Bendodo; de Hacienda, Juan Bravo; y de Transformación Económica, Rogelio Velasco, han ofrecido la rueda de prensa de presentación del proyecto de las cuentas de ingresos y gastos de la Comunidad Autónoma para 2022.

El gasto no financiero del Presupuesto, descontada la amortización de la deuda pública, es de 38.922,4 millones, un 9,1% más, y son las partidas para sanidad, educación y políticas sociales las partidas que representan el 60,6% de ese gasto: 23.585,8 millones.

El Gobierno andaluz ha trasladado que el gasto de personal, con un gasto total de 14.088,37 millones de euros, aumenta un 7,2%, 946,8 millones, que se localizan en sanidad (597,5 millones, un 10,6% más que en 2021) y educación (204 millones, el 3,9% más), que supone incorporar a 1.111 profesionales sanitarios y la contratación de efectivos de refuerzo por el Covid, a lo que se destina 246 millones.

En educación la plantilla aumenta en 1.088 docentes en el curso 2021/2022, a los que se suman 3.512 refuerzos Covid y una partida de 75,4 millones para contratos en diversos programas educativos.

El Gobierno andaluz ha subrayado que, al igual que en 2019, 2020 y 2021, la sanidad focaliza el mayor incremento en 2022. La Consejería de Salud y Familias suma 1.128 millones más, un aumento del 9,6%, alcanza los 12.900,5 millones, el 7,4% del PIB andaluz. En la legislatura actual, sanidad incrementa sus recursos 3.057 millones, un 31% más. Incorpora a 7.087 sanitarios en plantilla y supera los 120.000 efectivos y busca estabilizar a 10.000 profesionales.

La Consejería de Educación y Deporte dispone de 618,9 millones más, una mejora del 8,4%, y sitúa su presupuesto en los 8.016,2 millones. En el curso escolar 2021/2022 se incorporan en plantilla 1.088 docentes, de manera que el refuerzo de profesionales se sitúa en 4.790 en la legislatura, en la que se ha incrementado en 1.640,6 millones el gasto en el ámbito educativo, lo que supone un crecimiento del 25,8%. El gasto en educación incluyendo la universitaria se sitúa en el 5,5% del PIB.

MÁS DE 1.600 MILLONES PARA DEPENDENCIA

La partida para Dependencia mejora en 221,4 millones, lo que supone un incremento del 15,6%, hasta los 1.635,2 millones. Desde 2018 se han destinado 448,4 millones más a esta política, un aumento del 37,8% en la legislatura, lo que ha permitido que en la actualidad haya 245.000 personas beneficiarias (32.800 más que en 2018) y 338.500 prestaciones (59.000 más que en 2018).

INVERSIONES DE 5.666 MILLONES, AUMENTO DEL 42%

Las inversiones alcanza los 5.666,4 millones de euros en 2022, tras crecer en 1.677,1 millones, lo que representa un aumento del 42%. Las inversiones directas suben un 77,7%, 1.408,3 millones), hasta los 3.219,8 millones. Las transferencias de capital se sitúan en los 2.446,6 millones, lo que supone un alza del 12,3% (268,85 millones más).

FONDOS UE

La novedad principal del Presupuesto 2022 es la inyección de recursos procedentes de la Unión Europea, que incorporan 5.900 millones de euros de fondos europeos, de los que Andalucía aporta 461 millones de cofinanciación, y que proceden del marco comunitario 2014-20 (2.512,7 millones); el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), con 1.811,1 millones; recursos procedentes del React-EU por importe de 1.263,8 millones, y del nuevo marco comunitario 2021-27, por 312,2 millones.

Al margen de las cifras globales, el Gobierno andaluz se ha ratificado en las previsiones de crecimiento que había comunicado con anterioridad, tanto para este 2021 como para el próximo ejercicio.

El consejero Rogelio Velasco ha esgrimido como aval de las previsiones contenidas en el proyecto de Presupuesto de 2022 que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) las "haya validado por su sensatez y prudencia", para señalar a continuación que "mientras no tengamos nueva información estadística, la previsión es que 2021 acabe con un 6,5% de tasa de crecimiento y para 2022 sea de un 7%", y apuntar que son datos que se sitúan "ligeramente por encima de la economía española", quien ha expresado su "esperanza de que el impulso de crecimiento no se va a ralentizar".

Con la referencia de que el próximo año sea un ejercicio que "permita a final de 2022 recuperar todo el PBI perdido" para que "a partir de 2023 sea una fase de normalidad de ingresos, gastos, y del mercado de trabajo", Velasco ha hecho referencia a "los nubarrones" para la economí mundial, como los problemas de desabastecimiento entre la oferta y la demanda", para reconocer que "la tasa de crecimiento a nivel global de todo los países va a ralentizarse".

En el apartado de los hándicaps, Velasco ha incluido los precios de la energía, a las que ha descrito sometidas al proceso de "transición de energías sucias a verdes", de manera que la industria petrolera y gasística han invertido por debajo de lo previsto ante un retroceso de la demanda para que "ahora se las están viendo y deseando para suministrar energía a los países occidentales" y ha augurado que el problema persistirá "hasta mediados del próximo año".

"ANDALUCÍA SIGUE EN LA SENDA DE LA CONVERGENCIA"

En el caso del empleo, Velasco ha elegido el dato del tercer trimestre de la Encuesta de Población Activa (EPA) para indicar un aumento de 147.500 empleados, que ha presentado como "el nivel más elevado desde 2008, superior a la media española, un 5,4% de Andalucía frente a un 4,5% de aumento del resto de España", dato al que ha añadido la creación hasta septiembre de 6.280 empresas nuevas.

El consejero de Transformación Económica ha sostenido que "la recuperación está en marcha, es fuerte", que ha concretado en que "Andalucía sigue caminando en la senda de la convergencia con un crecimiento superior al resto de España".

Velasco ha defendido las previsiones de crecimiento del Gobierno andaluz, convencido de que "no hay una sola institución que realice previsiones", así como que "el Servicios de Estudios del Banco de España es el mejor de España, pero comete errores", al tiempo que ha calificado su previsión de "pesimista" y oponer las de organismos como la Ocde o de la Fundación Funcas "son más optimistas", y alegar que "preveer el futuro es difícil" e insistir en que "con la información que tenemos podemos mantener una tasa de crecimiento del 7% para 2022" y admitir entonces que "puede que haya una reducción a la baja".

Bravo, cuestionado por que el proyecto de Presupuesto incluya una dotación de fondos europeos que la Junta no quiso incorporar a las cuentas de 2022, ha respondido que "es lógico" por cuanto en la elaboración del proyecto de 2021 "lo hicimos si tener conocimiento del React-Eu, los Next Generation, los mecanismos de recuperación no había en ese momento", momento en que ha trasladado que la ejecución en España de 70.000 millones de euros ha sido hasta septiembre de 104 millones.

El consejero de Transformación Económica ha argumentado, ante la pregunta de que el PSOE criticaba la inventiva de las cuentas, que "no no nos inventamos nada", por lo que ha esgrimido que, además de las previsiones de los organismos habituales, "la Secretaría General de Economía, el Instituto de Estadística de Andalucía, que son magníficos, son solventes, no se inventan previsiones, que son sólidas".