Maeztu señala que "la frontera de Ceuta es Europa" y que "no puede haber otra respuesta que la protección a los niños"

SEVILLA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo andaluz y Defensor del Menor en Andalucía, Jesús Maeztu, ha señalado que el punto de frontera "es un punto de llegada pero no de responsabilidad exclusiva" y que "la improvisación tiene que ser asumida por Europa, porque la frontera de Ceuta es Europa, y por tanto no es un tema de Andalucía", al tiempo que ha recordado, "frente a algunos comentarios que respetamos pero que no compartimos, que no pude haber otra respuesta que la protección de los niños por el Estado".

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas en Sevilla tras inaugurar junto al consejero de la Presidencia, Administración Local e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, la jornada 'Brecha digital: La nueva exclusión'.

Maeztu ha señalado que "está muy preocupado por esta situación improvisada pero de nuevo muy excluyente y que da mucho que pensar" y crea "situaciones muy complejas con independencia de las causas y de esa improvisación", al tiempo que ha añadido que "le ha asombrado mucho la cantidad de menores que han acudido masivamente porque ha habido puertas abiertas".

Así, ha afirmado que "tenemos que recordar, frente a algunos comentarios que respetamos pero que no compartimos, que no pude haber otra respuesta que la protección de los niños por el Estado". "Todos los ordenamientos jurídicos dicen que los niños sin referencias familiares tienen que ser protegidos por el Estado, y que si hay conocimiento de referencias familiares y estas son adecuadas y no hay riesgos, se devuelven a sus familias".

Ha apuntado que el punto de frontera "no coincide con cargar exclusivamente a ese punto las consecuencias de una emigración global, que esta permitiendo en Turquía, Grecia y otras puntos una situación muy compleja", al tiempo que ha señalado que la UE "tiene el deber de estudiar a fondo los flujos migratorios".

Por tanto, Maeztu ha insistido en que el punto de frontera "es un punto de llegada pero no de responsabilidad exclusiva" y ha aludido a la Declaración de Tarifa firmada en 2019 por los nueve defensores del pueblo autonómicos y el Defensor estatal, en la que "dijimos que esto es un problema de competencia local, autonómica, nacional y europea, y, por tanto, tiene que haber recursos y disponibilidad para no reducir las ayudas que se dio a las comunidades en 2020".

Ha indicado que "esta improvisación en el punto de frontera está impidiendo que los sistemas de acogida se consoliden, que los niños que se van a quedar aquí y los mayores de 17 que buscan una mejor situación de empleo en el País Vaso o Cataluña, se puedan diluir".

"Esta improvisación tiene que ser asumida por Europa, porque la frontera de Ceuta es Europa, y por tanto no es un tema de Andalucía, es un tema de Europa y de nuestro país", ha manifestado, y que luego las autoridades autonómicas "dispongan de recursos". Además, ha indicado que ha hablado con todos los defensores para que "propicien al Ejecutivo la asunción de un cupo de distribución equitativo, solidario, eficaz y asumible".

"Con recursos es asumible una distribución, no destrozar los planes de acogida y al mismo tiempo no crear una situación de odio" contra esos niños, ha indicado el también Defensor del Menor, quien ha lamentado "haber visto crueldad es algunos sectores de todo tipo que me estremece". "El acuerdo tiene que ser y lo vamos a hacer; no quiero esa improvisación", ha manifestado.

Por último, Maeztu ha señalado que Andalucía acogerá sus menores no acompañados procedentes de los centros de protección de Ceuta, y ha subrayado que "tiene capacidad para sumar muchos más que cualquier otra comunidad porque está en un frontera y está muy sensibilizada de siempre". "Los flujos migratorio hay que preveerlos, controlarlos, y ahí entra toda la cuestión política, y al mismo tiempo no depender de chantajes de cualquier tipo", ha concluido.