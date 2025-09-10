Marlaska aplaude las "medidas drásticas" de la UE con Israel y ve demostrado que a Sánchez "se le escucha mucho"

Archivo - El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 25 de junio de 2025, en Madrid (España). La sesión de control está marcada por la ofensiva del PP contra el Gobierno por el caso Koldo y por - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha celebrado la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, la democristiana alemana Úrsula Von der Layen, de suspender parcialmente el tratado de la UE con Israel por los bombardeos y la ocupación de territorio palestino, pues a su juicio es hora de adoptar "medidas drásticas", y cree demostrado que "se escucha mucho" al presidente Pedro Sánchez, que llevaba tiempo planteando esa medida.

En declaraciones en el Congreso, Marlaska ha dicho que Von der Layen "viene a dejar claro" lo que reclamaba la mayoría de los países de la Unión Europea en defensa de los valores democráticos: "Entiende que estamos viviendo una situación insostenible en Gaza y que realmente hay que tomar medidas drásticas", interpreta.

Según ha recordado, España lleva diciendo "desde hace mucho tiempo" que deben adoptarse esas medidas contra Israel, lo que en su opinión pone de manifiesto que el Gobierno es escuchado fuera de nuestras fronteras.

"Los que dicen que la voz del presidente Sánchez no se escucha, yo creo que deben de recapacitar. La voz del presidente Sánchez se escucha mucho, no solo en la Unión Europea, sino en otros ámbitos también internacionales", ha comentado.