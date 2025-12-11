Moreno pide a las regiones "alzar la voz" para que sean tenidas en cuenta ante el plan de la UE sobre cambio climático

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto a la presidenta del Comité de las Regiones, Kata Tüttő, durante el encuentro con el gobernador del estado federado del Tirol, Anton Mattle, este jueves en Bruselas - JUNTA DE ANDALUCÍA

BRUSELAS (BÉLGICA), 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía y copresidente del Comité Europeo de las Regiones (CdR), Juanma Moreno, ha considerado este jueves fundamental que las regiones europeas alcen "la voz" para que sean tenidas en cuenta ante el plan de la Unión Europea de adaptación al cambio climático que ha sido anunciado por la Comisión Europea.

Durante su intervención ante el pleno del CdR, Moreno ha manifestado que Europa necesita ser "resiliente frente al cambio climático, tiene que estar no solamente preparada, sino tiene que estar también adaptada".

Ante ello, ha considerado que a "las regiones nos toca alzar la voz, como lo hemos hecho en otras materias que son importantes para nosotros, porque es un tema que nos afecta mucho", y ha recordado que, ante el plan europeo anunciado por la Comisión Europea que está previsto que sea presentado a mediados de 2026, hay "abierta una consulta pública a través de la web de la Comisión Europea en la que cualquier ciudadano puede participar".

Ha manifestado que el Comité de las Regiones desea que el resultado "constituya una estrategia que tiene que ser coherente con otras iniciativas relacionadas con el cambio climático y coordinada y participada por todos los actores implicados".

Así, ha considerado que desde el Comité de las Regiones, "debemos trabajar y unir fuerza en nuestros territorios, porque llevamos tiempo adaptándonos y preparándonos".

"Tenemos la experiencia y esta debe ser uno de los pilares esenciales de la iniciativa europea", según ha expresado el presidente sobre el papel de las regiones en la lucha contra el cambio climático.

Para Moreno, es fundamental que el CdR trabaje "estrechamente con la Comisión Europea y con todos los estados miembros para que el futuro marco de la Unión Europea para la resiliencia climática alcance realmente el nivel local y proporcione a las regiones las herramientas necesarias para anticipar riesgos, proteger a nuestros ciudadanos y salvaguardar nuestra economía y, por tanto, nuestro progreso".

Todo esto se ha puesto en manifiesto, según ha apuntado, en la última Cumbre del Cambio Climático de la ONU celebrada en Brasil. Ha indicado que la COP sigue siendo el foro climático central del mundo, y el único espacio en el que se reúnen gobiernos de todos los niveles, junto con empresas, sociedad civil y la propia comunidad científica.

"La COP nos da plataforma para influir en objetivos que se traducirán en legislación dentro de la Unión Europea, compartir soluciones con regiones de otras partes del mundo y también experiencia, y construir alianza con el sector privado y la propia sociedad civil", ha expuesto Moreno, quien ha asistido a varias cumbres de la ONU del cambio climático.

"Una Europa mejor también es posible, preparada y adaptada a los grandes retos que el cambio climático nos va a poner y nos pone todos los días por delante", ha dicho.

Respecto al futuro Marco Financiero Plurianual, Moreno ha expresado que las regiones, bajo el paraguas del Comité, deben seguir trabajando conjuntamente para evitar que éstas vean reducidos sus recursos económicos de cara a los próximos años, y en especial, según viene reclamando Moreno, los que conforman la PAC.

"Desde el Comité estamos haciendo un trabajo que comienza a dar sus frutos, primero, por la unidad que este organismo muestra, independientemente del color político de sus miembros, donde todos tenemos el mismo objetivo: avanzar y no retroceder", ha indicado.

A su juicio, a la hora de diseñar un presupuesto, "debemos ser rigurosos porque no solo hablamos de números, sino que también hay sensibilidades de las regiones, y por tanto, de sus ciudadanos, y hay objetivos que son irrenunciables por parte del Comité de las Regiones". Para Moreno, con el proyecto que se ha presentado, "es claro y realista que vamos a tener que ampliar ese presupuesto".

"La labor del Comité está siendo muy audaz y capilar, en el camino de concienciar a los Estados miembro. Seguiremos peleando por salvaguardar el bienestar y el futuro de nuestros vecinos, ejerciendo todos nuestra capacidad de influencia a todos los niveles", se ha comprometido Moreno.

Por otra parte, tras la celebración del pleno del Comité de las Regiones, Moreno ha mantenido un encuentro con el gobernador del estado federado del Tirol, Anton Mattle. Durante la reunión, el presidente andaluz ha estado acompañado por la presidenta del Comité de las Regiones, Kata Tütto.