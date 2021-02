Moreno reclama a Gobierno y UE que "hagan lo que tengar que hacer" y pide 350.000 dosis semanales de vacunas Covid

SEVILLA, 1 Feb. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este lunes tanto al Gobierno como a la Unión Europea que "hagan lo que tengan que hacer" para incrementar el actual ritmo de vacunación contra el Covid-19, necesidades que Moreno ha cifrado en el caso de Andalucía en recibir 350.000 dosis semanales para cumplir el objetivo de alcanzar la immunización del 70% de la población en verano.

Moreno ha hecho este pronunciamiento a preguntas de los medios de comunicación durante el acto de inauguración del antiguo Hospital Militar de Sevilla, reconvertido ahora a Hospital de Emergencias Covid-19 tras una inversión de 34,5 millones de euros, de los cuales 15,6 millones han sido para las obras, 6,4 millones en equipamientos, y 12,5 millones para contratación de personal, que alcanza los 282 profesionales en una primera fase.

El presidente de la Junta ha explicado que Andalucía ha recibido 85.850 nuevas dosis de vacunas, de las cuales 76.050 son de Pfizer y 9.800 de Moderna, una información que había avanzado la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, por medio de su cuenta de Twitter, en el que apuntó también que "sumadas al stock que la Junta de Andalucía tiene en reserva son más de 100.000 dosis disponibles esta semana".

Moreno ha trasladado que en Andalucía se han administrado 300.301 dosis, el 90,64%, porcentaje que ha elevado al 99,6% para hablar del ratio de dosis hábiles y ha indicado que son 78.574 los andaluces que ya han recibido las dos dosis de vacunación.

"Tenemos mucho músculo para poner vacunas", ha sostenido el presidente de la Junta, quien ha expresado sus preferencias de afrontar una situación de "no ser capaz de poner vacunas, que al contrario, no tener vacunas suficientes". "Queremos el máximo de vacunas posibles", ha apostillado Moreno.

"Si queremos llegar a junio con un 70% vacunados, estos datos no nos valen, no llegamos", ha proseguido explicando el presidente de la Junta, quien ha afirmado seguidamente que "no es nuestra responsabilidad", para trasladar seguidamente que es una cuestión que compete al Gobierno y la Unión Europea y presentar al Gobierno andaluz como "un aliado para empujar en la misma dirección".

Cuestionado por el acuerdo, anunciado por él mismo, de tener la disponibilidad de los recursos de la sanidad privada para afrontar la hospitalización de los casos Covid, Moreno ha esgrimido que la motivación de la Junta de Andalucía es que "no haya ningún andaluz sin cama y ninguna cama sin andaluz", convencido de la necesidad de que "todos los recursos estén a disposición de los andaluces".

Moreno, que ha calificado el coste económico del acuerdo con la sanidad privada como "un justiprecio" y cuya difusión ha delegado en manos del consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha blandido que la pretensión de la Junta de Andalucía es que "todos los casos se atiendan en nuestros servicios públicos" con la puntualización de que "si la pandemia sigue apretando, desviarlo, como se ha hecho de manera tradicional, a la sanidad privada".

El presidente de la Junta ha reivindicado "la apuesta por la sanidad pública" de su Gobierno, por lo que ha esgrimido que "no podemos negar que somos el que más ha invertido en la historia de Andalucía, y hemos llegado al 7% del PIB".

Moreno ha presentado el caso de la recuperación del antiguo Hospital Militar de Sevilla para plantear el objetivo de "llegar a más pacientes", para lo que ha apuntado la posibilidad de que "las habitaciones individuales podrían ser dobles" o como en otros casos ha sucedido "la adaptación de cafeterías".

