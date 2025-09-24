Un acto organizado por Leire Pajín recuerda al poeta Miguel Hernández en el Parlamento Europeo

Un acto organizado por Leire Pajín recuerda al poeta oriolano Miguel Hernández en el Parlamento Europeo - PSPV-PSOE PROVINCIA DE ALICANTE

ALICANTE 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un acto organizado por la eurodiputada socialista Leire Pajín ha recordado este martes al poeta oriolano Miguel Hernández en el Parlamento Europeo. Bajo el título 'Memoria, dignidad y libertad', ha estado marcado por "emoción" y "reivindicaciones políticas" y, "más allá de ensalzar la figura del autor", se ha lanzado "un grito en favor de la memoria democrática y en solidaridad con Gaza".

La cita la ha inaugurado la presidenta de Socialistas y Demócratas en la Eurocámara, Iratxe García, junto al secretario de Estado para la Unión Europea (UE), Fernando Sampedro, y la organizadora, Pajín. La delegación socialista española ha acudido "en pleno", acompañada por diputados de Compromís, Sumar y el PNV.

La representacíón de los socialistas de Alicante la ha encabezado el secretario general del PSPV-PSOE en la provincia, Rubén Alfaro, a quien se han sumado el secretario comarcal en la Vega Baja, Joaquín Hernández, y representantes de colectivos de memoria democrática.

También han participado la nuera del poeta, Lucía Izquierdo, su nieta, María José Hernández, y el catedrático de la Universidad de Alicante (UA) Juan Antonio Ríos Carratalá, según ha informado el PSPV-PSOE de la provincia de Alicante en un comunicado.

En Bruselas también se han escuchado "denuncias contra la derogación de las leyes de memoria democrática impulsadas por gobiernos autonómicos del PP y Vox en la Comunitat Valenciana, Aragón, Cantabria y Baleares". "Es un ataque directo a los valores democráticos, a los derechos de las víctimas y a la verdad histórica de nuestro país. No vamos a permitir que se salgan con la suya", ha manifestado Pajín.

"LA DEMOCRACIA SE PROTEGE CADA DÍA"

Por su parte, Alfaro ha indicado que "la figura de Miguel Hernández representa el compromiso con la libertad". "Su ejemplo nos recuerda que la democracia se protege cada día y que nunca podemos dar por garantizados los derechos conquistados", ha añadido.

El secretario general de los socialistas en la provincia ha indicado que "frente a los intentos de borrar la memoria de las víctimas del franquismo", Alicante va a "alzar la voz en Bruselas" para decir: "No vamos a permitir ni el silencio ni el olvido".

El acto ha servido igualmente para "poner voz a la solidaridad" con el pueblo palestino. "Si Miguel Hernández viviera hoy, estaría manifestándose contra el genocidio de Gaza", han afirmado varias voces del auditorio, que han vinculado el pensamiento del poeta "con las luchas por la justicia y la dignidad en el presente".

El homenaje ha concluido con la interpretación de 'Andaluces de Jaén' a cargo de la cantautora Lourdes Pastor, "en un cierre cargado de simbolismo y emoción".