Parlamento Europeo.- Agenda gráfica para el día 7 de abril de 2026

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Enviamos a continuación las previsiones que configuran la cobertura gráfica de Europa Press para el día 7 de abril de 2026:

NACIONAL

-- 09.00 horas. En Sevilla, la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, participa en un desayuno informativo de 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' en el que será presentado por la exdiputada y eurodiputada del PSOE Carmen Romero.

-- 09.30 horas. En Salobreña (Granada), el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, realiza una visita técnica al centro de salud de la localidad.

-- 09.30 horas. En Sevilla, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, asiste al II Foro Agroalimentario organizado por 'Tribuna de Andalucía' bajo el título 'La sostenibilidad en la industria alimentaria'.

-- 10.15 horas. En Sevilla, los consejeros de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamando, y de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, participan en la jornada 'Talento, tecnología e industria para la Andalucía del futuro', donde habrá una demostración de la tecnología desarrollada por 'ARUS Andalucía Racing Team' de la Universidad de Sevilla.

-- 10.30 horas. En Barcelona, Junta de Portavoces del Parlament.

-- 11.00 horas. En Madrid, presentación de la Propuesta Sindical Unitaria de CCOO y UGT.

-- 11.00 horas. En Medina Sidonia (Cádiz), el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, realiza una visita técnica a la Oficina Comarcal Agraria ubicada en la localidad.

-- 11.20 horas. En Madrid, el Rey recibe en audiencia militar a un grupo de generales de División y videalmirantes, en el Palacio Real de El Pardo.

-- 11.30 horas. En Motril (Granada), el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, realiza una visita técnica a las obras del hospital de la localidad.

-- 12.30 horas. En Barcelona, rueda de prensa de la portavoz del Govern y consellera de Vivienda de la Generalitat, Sílvia Paneque, tras el Consell Executiu semanal del Govern.

-- 12.30 horas (aprox). En Madrid, rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

-- 13.00 horas. En Madrid, el Rey recibe en audiencia militar a un grupo de generales de Brigada y contralmirantes, en el Palacio Real de El Pardo.

-- 16.00 horas. En Madrid, sesión plenaria en el Senado.

-- 16.30 horas. En Málaga, los consejeros de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, realizan una visita técnica a las obras del hospital Pascual.

SOCIEDAD

-- 11.30 horas. En Madrid, la Conferencia Episcopal Española ofrece una rueda de prensa sobre la visita del Papa.

-- 18.00 horas. En Toledo, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves; el presidente de la Junta, Emiliano García-Page; el presidente de la Confederación Nacional de Cabildos Catedrales y Colegiales de España, Manuel Montilla Caballero; el deán de la Catedral de Toledo, Juan Pedro Sánchez Gamero; la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, y la concejala de Cultura y Patrimonio, Ana Pérez, participan en el acto inaugural de las XLI Jornadas Nacionales de Cabildos de Catedrales y Colegiales de España.

ECONOMÍA

-- 10.30 horas. En Madrid, la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, participa en un diálogo con el presidente del Real Instituto Elcano, José Juan Ruiz, sobre "geoeconomía en tiempos de incertidumbre".

-- 13.00 horas. En Málaga, la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, atiende a los medios junto al CEO de Aertec Solutions, Antonio Gómez-Guillamón, antes de visitar las instalaciones de la entidad.

CULTURA

-- 11.30 horas. En Madrid, la Reina Sofía visita la 'Casa de la Radio' de Radio Nacional de España, con motivo del 60º aniversario de Radio Clásica.

-- 12.00 horas. En Barcelona, rueda de prensa del I Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, con los finalistas Héctor Abad Faciolince, Nona Fernández, Marcos Giralt Torrente, Samanta Schweblin y Enrique Vila-Matas.

-- 13.00 horas. En Jerez de la Frontera (Cádiz), el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, asiste a la clausura del acto de presentación del libro gastronómico 'Andalucía Cocina'.

-- 15.45 horas. En Madrid, presentación de la película sobre el diseñador Adolfo Domínguez, 'El eco de otras voces', dirigida por su hija y presidenta ejecutiva de la compañía, Adriana Domínguez.

DEPORTES

-- 10.00 horas. En Huelva, acto de homenaje y rueda de prensa de Carolina Marín tras el anuncio de su retirada del bádminton profesional.

-- 10.30 horas. En Barcelona, entrenamiento del FC Barcelona en la previa a su partido de UEFA Champions League frente al Atlético de Madrid.

-- 12.30 horas. En Las Rozas, rueda de prensa de Sonia Bermúdez para anunciar la lista de convocadas con la Selección Española Femenina de Fútbol.

-- 19.30 horas. En Badalona, partido de la BCL Champions League de baloncesto entre el Juventut Badalona y el AEK BC.

-- 20.30 horas. En Barcelona, encuentro de Turkish Airlines EuroLeague entre FC Barcelona y el Panathinaikos AKTOR.

-- 21.00 horas. En Madrid, encuentro de UEFA Champions League entre Real Madrid y el Bayern Múnich.

INTERNACIONAL

-- En Tel Aviv/Gaza/Teherán/Líbano, acontecimientos en Oriente Próximo.

-- En Kiev/Moscú, nuevos acontecimientos en la guerra de Ucrania.

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