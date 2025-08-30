Parlamento Europeo.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana domingo, 31 de agosto

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas por Europa Press para el domingo 31 de agosto:

-- 10.30 horas: En Barcelona, la secretaria general de Podemos y diputada, Ione Belarra, y la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, asisten a la despedida colectiva a la Global Sumud Flotilla, en la que embarcan rumbo a Gaza Lucía Muñoz, coordinadora autonómica de Poder Illes Balears y regidora en el Ajuntament de Palma, y Serigne Mbayé, secretario de Antirracismo de Podemos, junto a decenas de activistas contra el genocidio. En Moll de la Fusta.

-- 12.00 horas: En Madrid, la secretaria de Política Económica, Transformación Digital, Emprendimiento e Impacto Social y portavoz adjunta del PSOE, Enma López, atiende a los medios de comunicación en la Cuesta de Moyano (C. Claudio Moyano, 19, Retiro).

NOTA: La atención a los medios se podrá seguir a través de Youtube.

-- 12.00 horas: En Cotobade (Pontevedra), el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, inaugura el curso político junto al presidente de la Xunta de Galicia y del PP de esa comunidad, Alfonso Rueda, el presidente del PP provincial, Luis López, y el alcalde del municipio, Jorge Cubela. (Carballeda de San Xusto, Cerdedo-Cotabade).

NOTA: El PP ofrecerá retransmitirá sus intervenciones en directo vía satélite y en redes sociales. Posteriormente, facilitará un enlace de descarga.

-- 12.00 horas: En Barcelona, el eurodiputado de los Comunes al Parlamento Europeo, Jaume Asens, ofrece unas declaraciones a los medios de comunicación para mostrar su respaldo a la Global Summud Flotilla. Port Vell - Moll de Bosch i Alsina.

-- 12.00 horas: En Madrid, la directora general de Protección Civil y emergencias, Virginia Barcones, informa sobre la evolución de los grandes incendios forestales que se mantienen aún activos. En la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (Calle de Quintiliano, 21).

NOTA: La comparecencia podrá seguirse en streaming a través del canal del Ministerio del Interior en la plataforma YouTube.