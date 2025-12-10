Parlamento Europeo.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana jueves, 11 de diciembre (1)

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el jueves 11 de diciembre en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad Política, Tribunales y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 09.00 horas: En Madrid, la eurodiputada del PSOE y presidenta del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García Pérez, protagoniza un desayuno de 'Fórum Europa'. Hotel Mandarín Oriental Ritz (Plaza de la Lealtad, 5).

-- 10.15 horas: La ministra de Sanidad, Mónica García, es entrevistada en 'Espejo Público', de 'Antena 3'.

-- 10.30 horas: En Madrid, el Rey recibe en audiencias a una representación del nuevo consejo de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU); a las 11.15 horas, de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF); a las 12.00, al consejo de administración y principales accionistas de Agenda Pública; y a las 12.45 horas, a Marc Márquez y Álex Márquez, campeón y subcampeón de Moto GP 2025. Palacio de la Zarzuela.

-- 10.30 horas: La ministra de Defensa, Margarita Robles, preside una reunión, por videoconferencia, con el personal desplegado en la misión de Policía Aérea del Báltico BAP-70 Lituania, DAT 'Vilkas', y con personal desplegado en el Flanco Este de Rumanía, en Cincu.

-- 16.45 horas: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en una videoconferencia de la 'Coalición de Voluntarios por Ucrania'.

-- 17.30 horas: En Torrejón de Ardoz (Madrid), la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, visita un encuentro con mayores organizado por la Fundación Grandes Amigos. Centro Cultural Las Fronteras (c/ Salvador Allende, 7).

-- 19.30 horas: En Berlín, la ministra de Defensa, Margarita Robles, mantiene una reunión con los ministros de Defensa de la República Federal de Alemania, Boris Pistorius, y de la República Francesa, Catherine Vautrin, para hablar sobre el Futuro Sistema Aéreo de Combate. En Bendlerblock; y a las 20.30 horas, participa en la reunión trilateral de ministros de Defensa y representantes de industrias. Ministerio de Defensa de Alemania.

-- 20.00 horas: En Madrid, La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, asisten a la premier del documental 'Todos somos Gaza'. Cine Capitol (Plaza del Callao).

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 09.00 horas: Pleno. Hemiciclo.

-- Fin Pleno. Comisión de Sanidad. Sala Sagasta.

-- Fin Pleno. Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible. Sala Cánovas.

-- 13.00 horas: Junta Electoral Central. Sala SERT

-- 16.00 horas o Fin Pleno: Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital. Comparecencias: Cani Fernández Vicién, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC. Sala Prim.

-- 18.00 horas: Presentación del libro 'Discursos parlamentarios de Alfredo Pérez Rubalcaba'. Asisten los ministros Félix Bolaños y Óscar López. Sala Constitucional.

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- 10.00 horas: Comisión de Investigación del 'caso Koldo'. Comparecencia del empresario Juan Carlos Barrabés. Sala Clara Campoamor.

-- 10.30 horas: El presidente del Senado, Pedro Rollán, presenta el Belén de la Cámara Alta situado en el hall del Senado. Senado

-- 11.30 horas: Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comparecencia del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán Abal; y a las 12.30 horas, del presidente de la Asociación del Deporte Español (ADESP), José Hidalgo Martín. Sala Enrique Casas Vila.

-- 13.30 horas: El vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto, se reúne con una delegación de la segunda edición del Programa RAISA de mujeres líderes. Sala Manuel Broseta Pont.

TRIBUNALES

-- 09.00 horas: En Madrid, el Consejo General de la Abogacía Española celebra el XII Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía 2025, bajo el lema 'En defensa de quienes defienden'. En su sede (Paseo de Recoletos, 13); y a las 19.00 horas, entrega sus XXVII Premios Derechos Humanos, que reconocen la defensa de la abogacía defensora. Auditorio Caja de Música CentroCentro. (Plaza Cibeles 1).

-- 10.00 horas: En Madrid, el instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, interroga a los peritos que firmaron los informes de la Guardia Civil y de la defensa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán sobre la autenticidad de las grabaciones realizadas por el exasesor ministerial Koldo García, una de las principales pruebas de la causa, ante las "discrepancias" entre periciales. (c/ Marqués de la Ensenada).

-- 10.30 horas: En Madrid, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, toma posesión de su cargo. Asiste el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Tribunal Supremo (c/ Marqués de la Ensenada, 1); a las 12.00 horas, Peremato toma posesión en la sede de la Fiscalía (c/ Fortuny, 4).

AUTONOMÍAS

-- 10.30 horas: En Vigo, La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, atiende a los medios junto al alcalde, Abel Caballero, tras visitar las viviendas asequibles de CASA 47. (Avenida da Gran Vía, 54).

-- 11.00 horas: En Valladolid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, visita la factoría Michelin, empresa con el Distintivo de Igualdad Empresarial. (Glorieta de Bibendum, 1).

-- 12.00 horas: En Esplús (Huesca), la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, visita la Escuela Infantil 'La Cometa', el pabellón polideportivo, la biblioteca municipal y la sede del Ayuntamiento.

-- 13.15 horas: En Valencia, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, interviene en el 'IV Encuentro Internacional RENOWAGRO 2025'. A su llegada, atiende a los medios de comunicación. Palau de les Arts Reina Sofía (Av. del Professor López Piñero, 1). En Castellón, a las 20.00 horas, asiste a la gala organizada por el Periódico Mediterráneo, en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló (Av. de la Mare de Déu del Lledó, 50).

-- 17.00 horas: En Viladecans (Barcelona), el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, visita la sede corporativa de Vueling. (Carrer de Catalunya, 83).

-- 19.00 horas: En Badajoz, el portavoz nacional de Economía de Vox, José María Figaredo, y el portavoz nacional de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, presentan el Programa Económico y de Vivienda de Vox. Secrotel Gran Hotel Zurbarán (c/ Gómez de Solís, 1) .

-- 21.00 horas: En Logroño, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, asiste a la cena de Navidad del PP riojano junto al presidente del PP de La Rioja, Gonzalo Capellán, y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar. Restaurante Delicatto (Pradoviejo, 66).