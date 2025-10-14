Parlamento Europeo.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana miércoles, 15 de octubre (1)

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el miércoles 15 de octubre en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad Política, Tribunales y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 03.45 horas: En Hangzhou (China), el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con empresarios españoles. A las 4.30 horas, se reúne con el ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, Wang Yi. A las 10.00 horas, atiende a los medios. A las 11.30 horas, participa en la ceremonia de inauguración del Beihang Valencia Polytechnic Institute.

-- 08.40 horas: La ministra de Sanidad, Mónica García, es entrevistada en 'La Hora de La 1', de 'TVE'.

-- 09.00 horas: En Bruselas, la ministra de Defensa, Margarita Robles, asiste a la reunión del Consejo del Atlántico Norte en sesión de ministros de Defensa, presidida por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; a las 12.30 horas, asiste a la reunión informal en formato Consejo OTAN-Ucrania; a las 13.45 horas, mantiene una reunión bilaterial con el ministro Nacional de Defensa de Rumanía, Liviu-Ionut Mosteanu; y a las 15.00 horas, asiste a la reunión del Grupo de contacto para la Defensa de Ucrania 'Ukraine Defence Contact Group'; en la sede de la OTAN (Avenue Leopold III). A las 19.30 horas, asiste a la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, en su formación de Defensa.

-- 09.00 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste al Pleno del Congreso y responde a las preguntas de la sesión parlamentaria de control al Gobierno. (Cra. de San Jerónimo). A las 10.30 horas, entrega la Encomienda con Placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio al divulgador y científico Javier Santaolalla, en el Complejo de la Moncloa. (Av. Puerta de Hierro).

-- 10.00 horas: En Madrid, el jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ofrece una rueda de prensa con otros miembros de Patriots para presentar la 'Declaración de Madrid' sobre el futuro económico y social de Europa. Hotel Puerta de América (Av. de América, 41).

-- 14.15 horas: En Bruselas, la secretaria de la Unión Europea y presidenta del Grupo S&D, Iratxe García, ofrece una rueda de prensa sobre las Jornadas Latin America Days que organiza el Grupo S&D.

-- 16.15 horas: En Bruselas, la co-coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, mantiene un encuentro con líderes europeos. Parlamento Europeo (Rue Wiertz 60).

-- 18.00 horas: En Bruselas, la secretaria de Política Internacional y Cooperación del PSOE, Hana Jalloul, es entrevistada por AlJazeera.

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 09.00 horas: Sesión Plenaria. Preguntas. Interpelaciones urgentes. Comparecencia de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, a petición propia, para informar sobre las políticas públicas del Gobierno de España en materia de vivienda, con especial atención en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Hemiciclo.

-- Fin Pleno: Comisión de Política Territorial. Elección de la Secretaría primera de la Mesa de la comisión. Debate y votación de proposiciones no de ley. Sala Cánovas.

-- 17.00 horas: Visita a la Mesa y Portavoces de la Comisión de Interior de una delegación de la Empresa Previnsa, especializada en gestión de emergencias y formación en seguridad industrial. Sala Lázaro Dou.

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- 10.30 horas: Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo'. Comparecencia de María del Carmen Pano, la empresaria que aseguró entregar 90.000 euros en la sede del PSOE. Sala Clara Campoamor.

-- 11.30 horas: Comisión de Pesca. Sala Luis Carandell.

-- 13.00 horas: Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Sala Enrique Casas Vila.

-- 13.00 horas (por videoconferencia): Reunión de Mesa y Portavoces. Comisión de Sanidad.

-- 14.30 horas: Viaje de una delegación de la Comisión de Asuntos Exteriores para asistir al Fórum Parlamentario. Nápoles (Italia).

TRIBUNALES

-- 10.00 horas: En Madrid, el exministro José Luis Ábalos, citado a declarar como investigado ante el Tribunal Supremo en el marco de la causa en la que se le investiga por su presunta participación en una supuesta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. (C/ Marqués de la Ensenada).

AUTONOMÍAS

-- 12.10 horas: En Sevilla, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, atiende a los medios. Rectorado de la Universidad de Sevilla (C/ San Fernando, 4).

-- 18.00 horas: En Zaragoza, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, interviene en la jornada del Día Internacional de las Mujeres Rurales, organizado por la Diputación Provincial de Zaragoza, en el Palacio de Sástago (C. del Coso, 44).

-- 21.00 horas: En Sevilla, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, mantiene una reunión con el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, en la sede de la Diputación (Av. de Menéndez Pelayo, 32).

-- 21.30 horas: En Barcelona, la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, asiste al acto de entrega del LXXIV Premio Planeta de Novela, en el Museu d'Art de Cataluña (Palau Nacional, Parc de Montjuïc, s/n).